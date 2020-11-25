Rakam şoke etti! EPGİS duyurdu: Benzine büyük zam!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzine 37 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

Benzinin litresi kaç lira olacak?

Zammın ardından İstabul'da 6,62'den satılan benzinin litresi 6,99 liraya çıkacak. Benzinin litresi Ankara'da 6,72'den 7,09'a, İzmir'de ise 6,73'ten 7,10'a yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.