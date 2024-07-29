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Dünya Raid Salah: Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı emekli oldu
Dünya

Raid Salah: Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı emekli oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-29 09:09:00 -
Raid Salah: Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı emekli oldu

Filistin İslami Hareketi Lideri Raid Salah siyonist işgal rejimine karşı caydırıcı bir karar alamayan Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı için ''emekli oldular'' yorumunu yaptı.

Filistin İslami Hareketi Lideri Raid Salah siyonist işgal rejimine karşı caydırıcı bir karar alamayan Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı için ''emekli oldular'' yorumunu yaptı.

Şeyh Raid Salah, işgal rejiminin Gazze'ye yönelik devam eden saldırısına ilişkin Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın tutumunu "her aklı başında insan için şok edici ve hiçbir mazereti olmayan bir tutum" olarak nitelendirdi.

Salah, "Eğer bu oluşumlar bundan daha fazlasını sunamıyorsa, o zaman bu çok talihsiz bir durum ve bu onların emekliliğe doğru yola çıktıkları anlamına gelir'' dedi.

Şeyh Salah, "bu rejimlerin çıkarlarıyla tutarlı olduğu ölçüde izin verdiği bazı faaliyetler dışında, bastırılmış durumda olduğuna" dikkat çekti.

Arap ve İslam milletine çağrıda bulunan Şeyh Salah, '' İşgalcinin suçlarının durdurulması için mümkün olan her türlü baskıyı uygulayın.
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Filistin halkını İslam ve Arap çevresinin dışında başka bir halkmış gibi, sanki acılarını ve kaygılarını sırtlarında taşımak zorunda bırakılmış gibi gösteren bu durumun en basit tanımı (aşağılama) kelimesidir. Sanki Kudüs, Resûlullah'ın (s.a.v.) dediği Kudüs değilmiş gibi, sanki Mescid-i Aksa, bahsi geçen Mescid-i Aksa değilmiş gibi...

Filistin meselesi ve ölmeyecek, kaybolmayacaktır.'' dedi.

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