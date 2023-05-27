Rahmetli Erbakan bu 'cicişlikleri' görse ne derdi acaba? Saadet Partisi'nde sekülerizm pozları tam hız!
Kemalist vesayetin İslami İlkelere bağlılığı sebebiyle defalarca kez kapattığı milli görüş partileri silsilesinin 'sözde' sonuncusu olan Saadet Partisi Kemalist vesayet için artık 'tehlike' oluşturmuyor! Ak Parti'yi bir dönem liberal ve seküler olmakla suçlayan Saadet Partisi 'taviz vermenin' zirvesine oynuyor.
Kemalist vesayetin İslami İlkelere bağlılığı sebebiyle defalarca kez kapattığı milli görüş partileri silsilesinin 'sözde' sonuncusu olan Saadet Partisi Kemalist vesayet için artık 'tehlike' oluşturmuyor! Ak Parti'yi bir dönem liberal ve seküler olmakla suçlayan Saadet Partisi 'taviz vermenin' zirvesine oynuyor.
Sırf inat ve yıllardır süre gelen Erdoğan düşmanlığı namına Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Saadet Partisi seküler cenaha 'sizdeniz' demek için kır takla atıyor. Kadın erkek kol kola girerek poz veren partililer deyim yerinde ise Rahmetli Erbakan Hocanın kemiklerini sızlatıyor.