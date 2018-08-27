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Rahim ağzı iltihabı kısırlığa neden olabiliyor!

Rahim ağzı iltihabı belirtileri nelerdir? Rahim ağzı nedenleri nelerdir? Rahim ağzı iltihabı nasıl tedavi edilir?

27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:21
Rahim ağzı iltihabı kısırlığa neden olabiliyor!

Rahim ağzı iltihabı, rahim ağzında olan iltihaplara verilen sisimdir. Tıp dilinde, servisit iltihabı olarak geçer. Sık rastlanan bir hastalıktır. Çeşitli bakteriler, mikroorganizmalar ve rahim içi araçları(diyafram vs.) ile oluşur. İşte, rahim ağzı iltihabı belirtileri ve tedavisi;

Rahim ağzı iltihabı, kızarıklık, akıntı ve iltihapla kendini belli eder. Smear testi, kültür ve biyopsi yapılarak kesin teşhis koyulur.

RAHİM AĞZI İLTİHABI BELİRTİLERİ

Yeşil, kahverengi vajinal akıntı, sık idrara çıkma, idrarda yanma, vajinada kaşıntı, alt karın bölgesinde baskı, ağırlık, iltihabın diğer organlara sıçraması ile ateş ve halsizlik olarak sayılabilir.

RAHİM AĞZI İLTİHABI NEDENLERİ

ALERJİK TEPKİ

Bazı kullanılan temizlik malzemeleri, kimyasallar ve lastik eldivenler alerjik tepkiye yol açabilir. Alerjik tepki neticesinde, rahim ağzı iltihabı oluşabilir.

TAHRİŞLER

Kozmetik ürünler, tamponlar diyafram, spiral rahim ağzında tahrişlere yol açabilir. Bu durum rahim ağzı iltihabına neden olabilir.

HİJYEN EKSİKLİĞİ

Vücut hijyenine dikkat edilmediğinde bakteriler aratarak rahim ağzında iltihaplara sebebiyet verebilir.

HORMON DENGESİZLİĞİ

Düşük östrojen ve yüksek progesteron vücutta iltihap oluşmasını sağlayabilir.

KANSER

Rahim ağzı kanseri ve kanser tedavisinde uygulanan radyoterapi ve kemoterapi rahim ağzında iltihaba neden olur.

RAHİM AĞZI İLTİHABI TEDAVİSİ

Enfeksiyon bakteri kaynaklıysa antibiyotik, virüs kaynaklıysa antiviral, mantar kaynaklıysa çeşitli mantar ilaçları ile tedavi yapılır. Menopoz döneminde olan hastalarda östrojen ve progesteron hormon takviyesi alınır.

İltihabın sebebi, alerjik ise, alerji yapan maddelerden uzak durmak, tahrişlerden uzak durmak gerekir.

Çoğunlukla antibiyotik tedavisi yapılır, anormal şekilde hücrelerin ortadan kaldırmak için, yakma, dondurma ve lazer uygulaması yapılarak tedavi planlanabilir. Tedavi sonrası hastanın iyileşmesi yaklaşık 1 ay kadar süre alır. Erkek partnerden alınan bazı mantar ve virüs gibi durumlarda bazen erkeğin de tedavi edilmesi gerekir. Unutulmaması gereken şey, rahim ağzı yaraları tedavi edilmez ise kısırlığa kadar neden olabilmektedir. Hatta doğum sırasında bebeğe iltihap geçebileceği için, normal doğum yapılması önerilmez.

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:21
  1. rahim
  2. Kadın Hastalıkları ve Doğum
  3. rahim ağzı iltihabı

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