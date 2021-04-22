Rahatsızlanan Hakan Altun yoğun bakıma alındı
Televizyon programının çekimlerinden önce rahatsızlanan Hakan Altun, kaldırıldığı hastanede yoğu bakıma alındı.
Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.
Bilinci açık olan Hakan Altun’un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı bildiildi.
Beyin ameliyatı olmuştu
Ünlü şarkıcı 2007 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirmişti. Altun’un beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.