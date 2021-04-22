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Aktüel Rahatsızlanan Hakan Altun yoğun bakıma alındı
Aktüel

Rahatsızlanan Hakan Altun yoğun bakıma alındı

Televizyon programının çekimlerinden önce rahatsızlanan Hakan Altun, kaldırıldığı hastanede yoğu bakıma alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 02:30:00 -
Rahatsızlanan Hakan Altun yoğun bakıma alındı

Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

Bilinci açık olan Hakan Altun’un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı bildiildi.

Beyin ameliyatı olmuştu

Ünlü şarkıcı 2007 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirmişti. Altun’un beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

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