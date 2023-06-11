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Yaşam Raftingciler yılanı böyle kurtardı
Yaşam

Raftingciler yılanı böyle kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-06-11 16:09:00 -

Düzce'de sorumsuz balık avcılarının Melen Çayı’nda bıraktığı olta misinasına takılan yılan, raftingciler tarafından kurtarıldı.

Düzce’nin rafting merkezi Melen Çayı’nda misafirleri ile rafting yapan Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, çayın kenarında bir hareketlilik fark etti. Hareketliliğin olduğu yere gelen Karanfil ve misafirleri, balık avcılarının attığı misinaya takılmış olan yılanı fark etti. Rafting kürekleriyle yılanı kurtarmaya girişen Karanfil ve arkadaşları, uzun süren çabaların ardından yılanı takıldığı misinadan kurtarmayı başardı. Yılanın kurtarılma anını cep telefonu kamerası ile çeken raftingciler, balık avcılarına da uyarılarda bulundular.

Karanfil, “Yılanımız sorumsuz avcıların bıraktığı misinalarda takılı kalmış. Balık avcılarının sorumsuzca avlanması ve avlandıktan sonra olta misina ve ağlarını derelerde bırakması sonucu birçok su canlısı bunlara takılarak ölüyorlar” dedi.

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