Rafine mısır unu almayın

İşlenmiş olan mısır unlarına ise rafine mısır unu denir. Rafine mısır unlarında mısır taneciklerinin tamamı yoktur. Bu sebeple besleyicilik bakımından tam mısır unu, rafine mısır ununa göre daha besleyicidir. Zaten hep tavsiye ediyoruz; yağdan una, hiçbir gıda ürününün "rafine" olanını almayın.

Faydaları

Mısırın içerisinde yüksek miktarda karbonhidrat bulunur. Bu da vücuda enerji sağlamada önemli bir besin olmasını sağlar.



A ve B2 vitaminleri ile protein, kalsiyum, fosfor ve demir mineralleri bakımından zengindir.

Lifli bir gıda olan mısır bu özelliği sayesinde kan şekerini dengeler. Ayrıca kabızlığı önler. Lifli olması aynı zamanda koroner kalp hastalıklarını da önler.

Doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Doymamış yağ asitleri kolesterolü dengelemede yardımcı olur. Aynı zamanda kalp ve damar dostudur.

Bir küçük ayrıntı mısır unu buğday unundan daha lezzetlidir.