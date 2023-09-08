Raff Military Textile! Dünyanın en prestijli, Türkiye'nin güvenlik şirketi Milipol ürünlerini sergileyecek!

Askeri tekstil inovasyonunun liderlerinden olan Raff Military Textile, 14-17 Kasım 2023 tarihlerinde Paris’te düzenlenecek Dünya’nın en prestijli güvenlik fuarı Milipol Paris 2023’te önemli bir iz bırakmaya hazırlanıyor.

Savunma ve güvenlik güçlerinin tüm taleplerini karşılayan son teknoloji tekstillerin üretiminde Türkiye’de öncü bir şirket olan Raff Military Textile, yenilikçi ürün teklifleriyle Milipol Paris ziyaretçileri üzerinde büyük bir etki bırakmaya hazırlanıyor.

Milipol Paris; savunma, emniyet ve güvenlik alanlarında hizmet veren tüm sektörleri bir araya getiriyor. Her iki yılda bir düzenlenen bu önemli organizasyon bilgi ve iletişim sistemleri, data koruma, sivil savunma, anti terörizm, özel kuvvetler, çevre güvenliği, taşıma güvenliği, liman ve havaalanı güvenliği, sınır güvenliği, KBRN, organize suçlarla mücadele konularında hizmet veren 1000’den fazla katılımcıyı barındırıyor. 4 gün sürecek olan fuar aynı zamanda farklı ülkelerden gelen 30.000’den fazla yeni ziyaretçinin de buluşma noktası olacak.

Askeri personelin giderek daha karmaşık zorluklarla karşılaştığı bu dönemde, Raff Military Textile’in dünya çapındaki savunma kurumlarının gereksinimlerini karşılayan çözümleri büyük önem arz etmeye devam ediyor. Şirketin portföyünde gelişmiş kamuflaj tekstilleri, balistik koruma malzemeleri, yüksek performanslı savaş üniformaları ve özel birimler için yenilikçi donanımlar gibi ürünler yer alıyor.

Milipol Paris 2023’e katılacak olan sektör meraklıları, hükümet temsilcileri ve savunma profesyonelleri, Raff Military Textile gibi alanında başarılı şirketler hakkında bilgi edinme ve sektörü ileriye taşıyabilecek işbirliklerini keşfetme şansına sahip olacak.

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En son Kongo’nun başkenti Kinşasa’ya gerçekleştirdiği ziyaret ile önemli işbirliklerine imza atan şirket, şimdi ise kasım ayındaki Milipol Paris 2023’ün yanı sıra 11 – 15 Eylül tarihleri arasında Kenya’nın başkenti Nairobi ile 17 – 21 Eylül tarihleri arasında Tanzanya’nın en büyük şehri Darüsselam’a stratejik ziyaretler gerçekleştirmeye hazırlanıyor.