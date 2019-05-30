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Rafet Çetinel’den Balıkesirspor ile ilgili açıklama

Balıkesirspor’un 31 Mayıs Cuma günü yapılacak olan olağanüstü kongresinde aday olan Rafet Çetinel bir açıklama yayınladı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 17:36
Rafet Çetinel’den Balıkesirspor ile ilgili açıklama

Balıkesirspor’un 31 Mayıs Cuma günü yapılacak olan olağanüstü kongresinde aday olan Rafet Çetinel bir açıklama yayınladı.


Başkan adayı Rafet Çetinel açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Balıkesirspor’umuza gönül vermiş değerli kardeşlerim, Büyük Balıkesirspor’a Başkan adayı olduğumu açıklamaktan bir Balıkesir evladı olarak onur ve gurur duyduğumu belirtmek istiyorum.bBaşta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz olmak üzere, Balıkesir’imize gönül vermiş değerli iş adamları ve Balıkesirspor’un vefakar büyük taraftarlarıyla, hep birlikte kolkola girerek, geçmişte kazandığımız başarıları tekrar elde etmek amacıyla ve Balıkesirspor’umuzun düşmüş olduğu çıkmazdan kurtarmak bilinciyle kıymetli desteklerinizi alarak, şehrimizin kulübü Balıkesirspor’u tekrar hak ettiği yerlere getirmek arzusuyla bu çetin ve zorlu yola kıymetli ekibim ile birlikte çıkmış bulunmaktayım. Balıkesir’imizin tartışmasız en büyük marka değeri olan gurur duyduğum büyük Balıkesirspor’un içine düşmüş olduğu bu duruma sessiz kalmamız düşünülemezdi. “Yönetim ve taraftar elele” sloganı ile Balıkesirspor’u eski özlenen günlerine taşımak en büyük isteğimiz ve arzumuzdur.


Şimdi Balikesir imiz için Balıkesirspor için birlikte olma zamanı, tüm şehrin takımının yanında olma zamanı, hep birlikte kulübü yönetme zamanı. Bu duygu ve düşünceler ile birlikte tekrar Büyük Balıkesirspor’u layık olduğu yerlere getirmek için kulübümüzün hizmetkarı olmaya ve teslim aldığımız bayrağı daha yükseklere taşımaya kararlıyız. Karesi AVM de yapılacak olan kongremize çoğunlugu sağlamamız için oy kullanacak üyelerimizin katılım sağlamasını rica ederim" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 17:36
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