ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Provokatörler ve itibar suikastçileri, internetin dehlizlerinde izlerini rahatça kaybettiriyor. Hayatı bir anda altüst olan mağdurlar çoğu zaman hesap soracak muhatap dahi bulamıyorlar. Yalan haber, sadece insanı değil, günümüz demokrasilerini de tehdit eden unsurlardan biridir. Dünyanın birçok ülkesi gibi Türkiye ve Türk demokrasisi de bu tehditten azade değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, JW Marriott Otel'de düzenlenen Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, bu seneki "Medya Oscarlarına" layık görülen televizyoncular, radyocular, muhabirler ve sanatçıları tebrik etti.

"Marifet iltifata tabidir." atasözüne atıfta bulunan Erdoğan, "Hayatta başarı kadar, bu başarının takdir edilmesi de önemlidir. Ödüllendirilen her başarı daha nitelikli çalışmalara ilham kaynağı olur. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak emeğin hak ettiği ilgiyi görmesine özel önem veriyorum. Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneğimizin de kendi alanında gerçekten büyük bir boşluğu doldurduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Derneğin spordan belgesele, ekonomiden haber programlarına, dizilerden kurumlara uzanan geniş bir yelpazede her sene titiz çalışma yürüttüğünü kaydeden Erdoğan, geçmişi 41 yılı bulan derneğin bu köklü birikiminin katkısıyla radyo ve televizyon alanında başarılı olanları tespit ettiğini söyledi.

Derneğin bağımlılıkla mücadele ve gençlere sporun sevdirilmesi gibi alanlarda düzenlediği sosyal sorumluluk faaliyetlerini memnuniyetle takip ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Siyah-beyaz yıllardan geleceğe uzanan bir çınar olarak gördüğüm derneğimize çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

- "Birçok yenilik, bugün hayatımızın vazgeçilmezleri haline geldi"

Erdoğan, ülkenin ve milletin faydasına konularda derneğin yanında olduklarını, bundan sonra da faaliyetlerine gereken desteği vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Değişim ve yeniliğin hayatın temel dinamiği olduğunu ifade eden Erdoğan, "Dünyada sabit kalan yegane unsur değişimin ta kendisidir. Basın yayın sektörümüzü doğrudan ilgilendiren iletişim teknolojilerinde baş döndürücü bir ilerlemenin yaşandığını görüyoruz. Teknolojiye bağlı olarak yeni medya araçları ortaya çıkıyor. 10-15 sene önce hayal dahi edilemeyen birçok yenilik, bugün hayatımızın vazgeçilmezleri haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Matbu gazetelerle internet gazeteciliğinin hatta vatandaş gazeteciliğinin yaygınlaştığına dikkati çeken Erdoğan, her meslek dalı gibi gazeteciliğin de büyük dönüşüm yaşadığını vurguladı.

- "Dev bir malumat çöplüğü oluşturuyor"

İnternetin yaygınlaşmasıyla bilginin kitleselleşmesinin önünün açıldığına dikkati çeken, Erdoğan şöyle devam etti:

"Bugün dünyanın en ücra köşesinde meydana gelen bir hadiseyi saniyeler içinde cep telefonumuzun ekranından takip edebiliyoruz. Farklı dillerde on binlerce yayına, kitaba, dergiye tabletinize indireceğiniz bir uygulamayla ulaşabiliyorsunuz. Sanal ortamda insanlar mekan sınırı olmaksızın birbirleriyle rahatça iletişim kurabiliyor. Elbette bu yeni medya araçları fırsatların yanında çok ciddi riskleri, tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı kadar dezenformasyona maruz kalıyoruz. Bugün hiçbir düzenlemenin olmadığı sosyal medyada yalan ve provokatif haberlerin hakimiyeti, doğrulara göre kat ve kat fazladır.

İnternetin kendisi medyasıyla, sosyal ağlarıyla adeta dev bir malumat çöplüğü oluşturuyor. Delile dayanan doğru bilginin, haberin yerini giderek zanna, vehme, çarpıtma ve manipülasyona dayalı malumat alıyor. Bilgiye erişim kolaylaşırken insan ve hakikat arasındaki perde ne yazık ki kalınlaşıyor. Siber saldırılar, şirketlerden devlet kurumlarına hatta seçimlere kadar hemen her şeyin güvenliğini tehdit eder boyuta geldi. Terör örgütlerinin propogandalarını yaymak, yeni militanlar devşirmek için en sık istismar ettikleri alanların başında yine internet geliyor. Bireyin mahremiyetini ihlal, gün geçtikçe ürkütücü boyutlara ulaşıyor. Linç kültürü ve itibar suikasti sosyal medya ortamında çok büyük yaygınlık kazanıyor."

Bu manipülasyonları kimlerin yaptığı, bilgi kirliliğine kimlerin neden olduğunun bilinememesinin işin vahim tarafı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Provokatörler ve itibar suikastçileri, internetin dehlizlerinde izlerini rahatça kaybettiriyor. Hayatı bir anda altüst olan mağdurlar çoğu zaman hesap soracak muhatap dahi bulamıyorlar. Yalan haber, sadece insanı değil, günümüz demokrasilerini de tehdit eden unsurlardan biridir. Dünyanın birçok ülkesi gibi Türkiye ve Türk demokrasisi de bu tehditten azade değildir. Son 6 yılda meydana gelen hadiseler bize bu acı gerçeği maalesef pek çok kez göstermiştir." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)