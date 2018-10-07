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Radyasyona kaktüs ile karşı koyun

Evinizde bulunan kötü enerjiden, olumsuz atmosferden nasıl kurtulabilirsiniz? Kaktüs bitkisini yetiştirmenin faydaları nelerdir? İşte detaylar...

07 Ekim 2018 Pazar 23:08
Radyasyona kaktüs ile karşı koyun

Kaktüs bitkisi, evde ya da işyerinde yayılmakta olan radyasyonu emerek, azaltılmasını sağlar. Tamamen yok ettiğine dair herhangi bir araştırma sonucu olmamasına rağmen, buna inananlar hiç az değildir. Kaktüsün bir diğer faydası ise, diğer salon bitkilerine nazaran daha fazla oksijen üretmesidir. Bakımı oldukça zahmetsiz olan kaktüs, evlerde sayıca arttırılarak, evin havasında değişiklik yaratılabilir. Uygun şekillerde bakılan kaktüsler, oldukça büyük boyutlara ulaşabilir ve birkaç tane büyük kaktüs bir arada bulundurularak, benzersiz ve işlevsel bir dekorasyon faydası da yaratılabilir.

TEKNOLOJİNİN OLUMSUZ ETKİSİNDEN KURTULUN

Çağımızın yaygın hastalığından biri olan kanser, her geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır. Kansere yakalanan hastalara tam olarak nedeni açıklanamasa da uyku problemleri, stres, kronik yorgunluk, beslenme bozuklukları, uyuşturucu madde bağımlılığı, alkol ve sigara gibi etkenler kanser riskini arttırmaktadır. Ayrıca sürekli radyasyona maruz kalmak yine kanseri tetikleyen bir faktördür. Günlük yaşantımızda teknolojinin ilerlemesi ile cep telefonu, bilgisayar gibi ürünlerin kullanımı artış göstermekte ve bu araçlar nedeni ile de sürekli radyasyona maruz kalınmaktadır.

Günümüzde kaktüs bitkisi radyasyona karşı savunma amacı ile kullanılan bir bitkidir. Bilgisayarın, televizyonun yanına konumlandırılan kaktüsün radyasyonu çektiği düşünülmektedir. Ancak bu konuda henüz kesinleşmiş bir bilimsel bilgi bulunmamaktadır.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 23:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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