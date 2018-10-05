Radyasyon delip geçiyor



“Herhangi bir teknolojik ürün hayatımınızı kolaylaştırıyorsa, karşılığında büyük ihtimalle sağlığınızdan götürüyordur” denirse abartılmış olmaz.

● Kullanmadığınız elektrikli aletleri ya kapalı tutunuz ya da fişten çıkarınız. Cihazlar "stand by" konumunda kaldığı sürece elektromanyetik kirlilik yapacaktır.

● Düşük radyasyonlu bilgisayar ve tv ekranı kullanmaya özen gösteriniz..

● Ekonomik (halojen ve flüoresan) lambaları okuma lambası olarak kullanmamaya özen gösteriniz.

● Yatak odasında tv ve bilgisayar bulundurmayın.

● Elektrikli battaniyeyi yatağa girmeden kapatınız.

● Elektrikle çalışan radyolu çalar saatleri başınızdan mümkün olduğunca uzakta tutunuz, mümkünse pille çalışanlarını tercih ediniz.

● Saç kurutma makinesinin manyetik alanı yüksektir. Sürekli değil aralıklarla kısa süreli kullanınız.

● Yatak odasında başucunuzdaki duvarda komşunuzda bir tv ve bilgisayar bulunmamasını sağlamaya çalışınız. Komşunuzla bu aletlerin nereye yerleştiğine özen gösterin.

● Gerekmedikçe cep telefonları kullanmayın. Kalp üzerinde, göğüste bulundurmayın. Cep telefonu kullanımının beyin aktivitesinde etkili olduğu gösteren çalışmalar var. Sinir sistemi, baş ve beyin gelişiminin devam ediyor olması dolayısıyla, çocuklar ve gençler, yetişkinlerden daha çok risk altındadır. Cep telefonu kullanırken tercihen kulaklıkla konuşunuz. Cep telefonunu - açıksa - kendinizden en uzak mesafeye bırakınız.

● Evinizdeki ve işyerinizdeki elektromanyetik alanları ölçtürünüz.

● Elektrikli tıraş makinesini mümkünse şarjlı kullanmayı tercih ediniz.

● Mikrodalga fırın çalışırken en az 1 metre uzakta durunuz. Gerekmedikçe kullanmayınız.

Fotokopi makinelerinden (yüksek manyetik alan) en az 50 cm uzakta durunuz.

● TV ekranlarından (ön ve arkasından) en az 2mt. uzakta bulununuz.

● Çamaşır / bulaşık vs. makineleri, su ısıtıcıları, kahve makineleri çalışırken mümkünse sürekli olarak onların yakınında bulunmayınız.

Sadece 15 dakikada

Cep telefonu kullanan kişinin, öncelikle yüz bölümünde bir ısınma gerçekleşiyor. Yüze ateş basma vakası, rahatsız edici düzeye ulaşabiliyor. Vaka, doğrudan güneş ışığına maruz kalmayı andırıyor. Beyindeki kan dolaşımı artıyor ve vücut da bundan nasibini alıyor.

Radyasyon hücrenin yapısını harap ediyor

Radyoaktif maddelerden çevreye yayılan alfa, beta ve gama gibi ışınlara ‘radyasyon’ adı verilmektedir.

Radyasyon kimyasal bağları kırabilecek enerjiye sahiptir. Hücrenin yapıtaşı olan DNA’yı parçalayacak kadar enerji taşımaktadır. DNA’nın zarar görmesi ise hücreleri öldürmektedir. Sonuçda doku zarar görür. DNA’da çok az bir zedelenme, kansere yol açabilecek kalıcı değişiklere sebep olur. Ayrıca radyasyon, canlılarda genetik değişiklere de yol açmaktadır. Radyasyonun etkisi; cins, yaş ve organlara göre değişmektedir. Özellikle göz en fazla etkilenen organ olup, görme zayıflığı, katarakt ve göz uyumunun yavaşlamasına sebep olmaktadır.

İnsan dokularına işleyen radyasyonun ölçü birimi “sievert”tir. Bir sievert=bin milisievert ediyor. Bir sievertlik radyasyon alımı kanamaya yol açar.

Genel olarak bir insan bir yılda hava ve topraktan 1 ile 10 milisievert radyasyon alıyor.

Bir diş röntgeni 10 milisieverte denk gelmektedir.

40 bin feet yükseklikteki bir uçuş saatte 3 ile 9 milisievert radyasyona yol açıyor.

Tüm vücudun bilgisayarlı tomografisi 20-30 milisievert, tek bir organ tomografisi 10 milisievertten az radyasyon alıyor.



ABD Çevre Koruma Kurumuna göre milisievert birimiyle farklı radyasyon seviyeleri ve bunun insan sağlığı üzerinde muhtemel etkileri şöyledir:

50-100 milisievert radyasyona maruz kalmak kanın kimyasını bozuyor.

500 milisievert: Saatler içinde bulantıya yol açıyor.

700 milisievert: Kusma

750 milisievert: 2-3 hafta içinde saç dökülmesi

900 milisievert: İshal

1000 milisievert: Kanama

4000 milisievert: Tedavi uygulanmadıysa 2 ay içinde muhtemel ölüm.

10000 milisievert: Bağırsaklarda tahribat, iç kanama, 1-2 hafta içinde ölüm.