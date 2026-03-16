Radar cezasından kaçayım derken servet kaybedebilirsiniz: Bu cihazı olana dev ceza tuzağı

Son dönemde hız limitlerine yönelik cezaların ciddi şekilde artması, sürücüler arasında adeta bir “radar paniği” oluşturdu. Özellikle uzun yol yapan veya şehir içi hız denetimlerinden kaçınmak isteyen bazı sürücüler, sosyal medyada sıkça karşılarına çıkan radar tespit cihazlarına yönelmeye başladı. “Radarları önceden tespit eder”, “kontrol noktalarını erkenden bildirir” gibi iddialarla pazarlanan bu cihazlar kısa sürede büyük ilgi görürken, uzmanlar bu ürünlerin sürücüler için ciddi bir risk oluşturduğunu söylüyor.

Sosyal medya platformları ve e-ticaret sitelerinde yoğun şekilde reklamı yapılan bu cihazların fiyatı genellikle 6 bin ile 8 bin lira arasında değişiyor. Reklamlarda sürücülere “sürpriz radar yok”, “yüzde 99 doğrulukla tespit” gibi iddialı sloganlar sunuluyor. Ancak trafik güvenliği uzmanlarına göre bu cihazların büyük bölümü yeni nesil radar sistemlerini algılayamıyor ve sürücülere sahte bir güven duygusu veriyor.

Yeni nesil radar teknolojisine karşı etkisiz

Uzmanlar, emniyet birimlerinin kullandığı radar sistemlerinin son yıllarda büyük ölçüde geliştiğine dikkat çekiyor. Günümüzde dijital sinyal işleme teknolojileri, değişken frekans sistemleri ve lazer tabanlı hız ölçüm cihazları yaygın şekilde kullanılıyor. Bu nedenle internette satılan standart radar dedektörlerinin bu sistemleri algılaması çoğu zaman mümkün olmuyor.

Bu durum ise sürücüler için ciddi bir tehlike yaratıyor. Cihazın uyarı vermemesine güvenerek hız limitini aşan sürücüler hem trafik güvenliğini riske atıyor hem de ağır cezalarla karşılaşabiliyor. Uzmanlar, bu tür cihazların çoğu zaman ya yanlış alarm verdiğini ya da hiçbir uyarı yapmadığını belirtiyor.

Aracında bulundurmanın cezası 185 bin liraya kadar çıkıyor

Radar tespit cihazlarının sadece etkisiz olmakla kalmadığını belirten uzmanlar, bu cihazların kullanımı ve ticaretinin yasal olarak da yasak olduğunu hatırlatıyor. Yeni trafik mevzuatına göre aracında hız ölçüm cihazlarını tespit eden veya sürücüyü uyaran bir sistem bulunduran kişilere 185 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyor.

Cihazların ticaretini yapanlar için ise yaptırımlar çok daha ağır. Yetkililer, bu ürünleri üreten veya ithal eden kişilere 370 bin liraya varan para cezaları kesilebildiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre trafikte cezadan kaçmanın en güvenli ve yasal yolu hız limitlerine uymak. Aksi halde sürücüler, birkaç bin liralık bir cihaz uğruna yüz binlerce liralık cezalarla karşı karşıya kalabiliyor.