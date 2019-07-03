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Radamel Falcao kimdir nereli ve kaç yaşında? Radamel Falcao Fenerbahçe

Radamel Falcao son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 39 resmi karşılaşmaya çıkan Radamel Falcao, bu maçlarda 16 kez rakip fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcu, 2 de asist yaptı. Peki Radamel Falcao kimdir, nereli ve kaç yaşında? Radamel Falcao hangi takımlarda oynadı? İşte Radamel Falcao hayatı ve biyografisi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:53
Radamel Falcao kimdir nereli ve kaç yaşında? Radamel Falcao Fenerbahçe

Radamel Falcao son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 39 resmi karşılaşmaya çıkan Radamel Falcao, bu maçlarda 16 kez rakip fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcu, 2 de asist yaptı. Peki Radamel Falcao kimdir, nereli ve kaç yaşında? Radamel Falcao hangi takımlarda oynadı? İşte Radamel Falcao hayatı ve biyografisi.

Radamel Falcao kimdir?

Radamel Falcao, 10 Şubat 1986  tarihinde Santa Marta, Kolombiya'da dünyaya geldi. Futbola River Plate altyapısında başlayan Falcao, ilk profesyonel sözleşmesini de 2005 senesinde aynı kuklüple imzaladı.  Burada ilk maçına henüz 19 yaşında çıkan Falcao, ligde ilk sezonu olan 2005–06 sezonunda 11 maça çıktı ve 7 gol atarak takımına katkıda bulundu. 

2007–08 sezonunda Copa Libertadores'te mücadele etti ve çeyrek finalde Botafogo maçında hat trick yaptı. 

River Plate forması ile yılları arasında 2005-09 yılları arasında oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çeken Falcao, 2009 senesinde Portekiz devi Porto'ya transfer oldu. 

Porto'da iki sezon geçiren Falcao, 51 maçta forma şansı buldu ve 41 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. 

Buradaki performansıyla dünya genelinde tanınan bir futbolcu haline gelen Radamel Falcao, 2011 senesinde İspanya'nın önemli kulüplerinden Atletico Madrid bünyesine dahil oldu. 

Burada da kulübün tarihine geçecek bir performans sergileyen Falcao, iki sezonda 68 maça çıktı ve neredeyse her maç gol şansı bularak 52 gol ile buradan ayrıldı. 

2013 senesinde, toplam bir sene bile forma giymeyeceği AS Monaco'ya transfer oldu. Burada sadece 34 maçta oynayan başarılı futbolcu, 23 gol ile kısa süre formasını giydiği Monaco'ya katkıda bulundu.

Halen Monaco'nun oyuncusu olan Falcao, 2014 senesinde Manchester United'a kiralandı. 2015 senesinde ise Chelsea'ye kiralanan Falcao, 2007 senesinden bu yana da Kolombiya Milli Takımı forması giymektedir. 

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:53
  1. Radamel Falcao kimdir nereli ve kaç yaşında?
  2. Radamel Falcao Fenerbahçe

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