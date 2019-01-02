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Radamel Falcao Galatasaray'a transfer oluyor mu? Menajerinden açıklama geldi

İsmi Galatasaray ile anılan dünyaca ünlü golcü oyuncu Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber geldi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 02:51
Radamel Falcao Galatasaray'a transfer oluyor mu? Menajerinden açıklama geldi

Galatasaray Transfer gündemini meşgul eden Falcao, Monaco'da kalmaya karar verdi. Sarı kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği Falcao'nun Türkiye temsilcisi Fatih İlek, sosyal medyadan kararı doğruladığı belirtti.

Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray'da Falcao defteri resmen kapandı. Falcao'nun menajeri Fatih İlek'ten Galatasaray taraftarının beklediği transferle ilgili açıklama geldi. Fatih İlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada Falcao'nun Monaco'da kalacağını açıkladı.

Instagram'dan hikaye paylaşan Fatih İlek, "Monaco kulübü içinde bulunduğu zor durumdan dolayı, Falcao'yu bırakmama kararı aldı. Değişiklik olursa yine bilgilendireceğim. İlginize çok teşekkür ederiz." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 02:51
  1. Galatasaray
  2. Radamel Falcao
  3. Monaco
  4. Fatih İlek

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