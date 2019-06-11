R4 Dünya Rafting Şampiyonası Türkiye'de ilk kez Tunceli'nin ev sahipliğinde Munzur Çayı'nda düzenlenen R4 Dünya Rafting Şampiyonası ülke takımlarının mücadelesiyle devam etti

TUNCELİ (AA) - Türkiye'de ilk kez Tunceli'nin ev sahipliğinde Munzur Çayı'nda düzenlenen R4 Dünya Rafting Şampiyonası ülke takımlarının mücadelesiyle devam etti. Kent merkezinden geçen Munzur Çayı üzerinde oluşturulan 400 metrelik yapay parkurda gerçekleştirilen şampiyona kapsamındaki yarışların ikinci gününde, 20 ülkeden yaklaşık 800 sporcu kıyasıya mücadele ediyor. Sabah kadın ve erkek sporcuların başlayan yarışlar, verilen aranın ardından şampiyonaya katılan ülkelerin kafa kafaya mücadelesiyle tekrar başladı. Oluşturulan 400 metrelik parkurda botlarına binen iki farklı ülkenin sporcuları, en iyi dereceyi elde etmek için Munzur Çayı'nın coşkun akan suyunda kürek çekti. Çay üzerine iplerle asılan barikatlara değmeden geçmeye çalışan sporcular, bitiş noktasına en kısa sürede ulaşıp ülkelerine dereceyle dönmek için mücadele etti. Şampiyona yarın slalom yarışlarının ardından kupa ve madalya töreniyle sona erecek.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.