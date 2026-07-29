Quick Sigorta'nın halka arzında talep toplama başladı

Quick Sigorta'nın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzında talep toplama süreci bugün başladı. 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek halka arz, ortak satışı içermemesi ve elde edilecek kaynağın tamamının sermaye artırımı yoluyla şirkete aktarılacak olmasıyla benzerlerinden ayrışıyor.

6 Ağustos 2026 tarihinde Borsa İstanbul'da QUICK işlem koduyla işlem görmeye başlayacak olan Quick Sigorta, halka arzdan elde edeceği kaynağı güçlü sermaye yapısını daha da pekiştirmek, sürdürülebilir büyümesini desteklemek, kurumsal yönetişim standartlarını geliştirmek, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışını daha ileri taşımak ve tüm paydaşları için uzun vadeli değer üretmek amacıyla değerlendirecek.

Türkiye Sigorta Birliği'nin 31 Mart 2026 verilerine göre aktif büyüklük ve özsermaye bakımından sektörün ilk beş şirketi arasında yer alan Quick Sigorta, yaklaşık 101,5 milyar TL aktif büyüklüğü ve 25,1 milyar TL özsermayesiyle Türkiye'nin lider hayat dışı sigorta şirketlerinden biri konumunda bulunuyor. Yaklaşık 9 bin acentesi ve 30 milyonu aşan poliçesiyle faaliyet gösteren şirket, yaygın hizmet ağı ve güçlü sermaye yapısıyla sektörün öncü kuruluşları arasında yer alıyor.

"Bu halka arzın kazananı şirketimiz, sektörümüz ve ülkemiz olacaktır"

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar:

“Bu halka arzın en önemli farkı, oluşturulan değerin ortaklara değil doğrudan şirketimize aktarılmasıdır. Halka arzdan elde edilecek kaynağın tamamı Quick Sigorta'nın özkaynaklarını güçlendirecek; sürdürülebilir büyümemizi desteklerken kurumsal yönetişim standartlarımızı, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışımızı daha da ileri taşıyacaktır. Çünkü güçlü sermaye yapısı yalnızca finansal bir gösterge değil; sigortalılarımıza, acentelerimize, iş ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza karşı duyduğumuz güven sorumluluğunun da temelidir.”

Güçlü finansal yapı, uzun vadeli değer üretme anlayışı

Quick Sigorta'nın halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,7 milyar TL, halka açıklık oranı ise %10,03 olarak gerçekleşecek.

Halka arz fiyatı, SPK düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan bağımsız fiyat tespit raporunda ortaya konulan değerleme çalışmaları esas alınarak belirlendi. Bu kapsamda Quick Sigorta, yaklaşık 3,5 yıllık net dönem kârına karşılık gelen bir şirket değeri üzerinden halka arz ediliyor. Ortak satışı içermeyen bu halka arzla oluşturulan değerin önemli bölümü, sermaye artırımı yoluyla doğrudan şirket bünyesinde kalacak ve şirketin gelecekteki büyümesine katkı sağlayacak.

Ahmet Yaşar: “Amacımız yalnızca başarılı bir sigorta şirketi olmak değildir. Hedefimiz; güçlü sermaye yapısıyla, sürdürülebilir büyümesiyle, kurumsal yönetim anlayışıyla ve yenilikçi yaklaşımıyla sektörüne yön veren, yatırımcılarına uzun vadeli değer üreten bir şirket olmaktır. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz istikrarlı büyüme ve güçlü kârlılık performansının gelecekte de değer üretmeye devam edeceğine inanıyoruz. Son iki yılda olduğu gibi, oluşan değeri yürürlükteki temettü politikamız, finansal performansımız ve ilgili mevzuat çerçevesinde ortaklarımızla paylaşmayı sürdüren kurumsal bir şirket olmayı hedefliyoruz.”

"Türk sigortacılığı için yeni bir dönem"

“Quick Sigorta'nın halka arzı, yalnızca şirketimizin sermayesini güçlendiren bir finansman işlemi değildir. Bu halka arz; şeffaflık, kurumsallaşma, hesap verebilirlik ve sürdürülebilir büyüme anlayışımızı sermaye piyasalarının disipliniyle daha da ileri taşıyan stratejik bir adımdır. ‘Kaynak Şirkete, Değer Geleceğe’ yaklaşımımızın özü de budur.



Quick Sigorta'nın halka arzını yalnızca şirketimiz adına değil, Türk sigortacılık sektörünün sermaye piyasalarıyla daha güçlü bütünleşmesi açısından da önemli görüyoruz. Sigorta şirketleri yalnızca hissedarlarına değer üreten finansal kuruluşlar değildir; milyonlarca sigortalının, binlerce acentenin, iş ortaklarının ve finansal sistemin güvenini taşıyan kurumlardır. Güçlü sermaye yapısına sahip, şeffaf, hesap verebilir ve kurumsal yönetim ilkelerini benimsemiş sigorta şirketleri, ekonomik dayanıklılığın ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurları arasında yer almaktadır. Bu halka arzın yalnızca Quick Sigorta'nın değil, Türk sigortacılığının geleceğine de katkı sağlayacağına inanıyoruz.”