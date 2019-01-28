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Queiroz, İran Milli Takımı'ndan ayrıldı

- Asya Kupası yarı finalinde Japonya'ya 3-0 yenilerek elenen İran Milli Takımı'nda teknik direktör Queiroz, görevinden ayrıldığını açıkladı

28 Ocak 2019 Pazartesi 22:47
Queiroz, İran Milli Takımı'ndan ayrıldı


İSTANBUL (AA) - 2019 Asya Kupası'nda Japonya'ya 3-0 yenilerek yarı finalde elenen İran Milli Takımı'nın Portekizli teknik direktörü Carlos Queiroz, görevinden ayrıldı.

İran Milli Takımı'ndan ayrıldığını Facebook hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Queiroz, "Artık sona geldik. Yardımcılarımla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yıllardır sergiledikleri performans, bana verdikleri destek ve bağlılıkları nedeniyle oyuncularıma minnet duyuyorum. İranlı taraftarlara da desteklerinden dolayı teşekkür ederim. 8 yıl bu harika adamlarla çalışmak bir onurdu. Kariyerim boyunca içinde bulunduğum en iyi futbol ailelerinden biriydi." ifadelerini kullandı.

Daha önce kulüp bazında Real Madrid ve Sporting Lizbon gibi ekiplerde görev alan, milli takım düzeyinde ise Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Afrika'yı çalıştıran Queiroz, 2011'de İran ile anlaşmıştı.

Asya Kupası'nın ardından İran'daki sözleşmesi biten 65 yaşındaki Queiroz'un Kolombiya Milli Takımı'nın başına geçeceği öne sürülüyor.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 22:47
  1. Asya Kupası
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