Quaresma'dan bir ihtarname daha
Ailevi sorunları nedeniyle Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Quaresma'nın geçtiğimiz hafta kulübe bir kez daha ihtarname gönderdiği ortaya çıktı.21 Ocak 2019 Pazartesi 22:39
Ricardo Quaresma, Beşiktaş'la bağlarını koparmak üzere...
Geçtiğimiz aylarda alacaklarının ödenmesi için kulübe ihtarname gönderen Portekizli yıldız, ilk önce Antalya kampı kadrosuna alınmamış ancak daha sonra Şenol Güneş'in isteği üzerine kafileye dahil edilmişti.
Ailevi sorunlarım var
Eski kulübü Porto'yla görüşen 35 yaşındaki futbolcunun ailevi sorunlar nedeniyle Beşiktaş'tan ayrılmak istediği öğrenildi.
Yönetim toplanıyor
Siyah-beyazlı yönetim, geçtiğimiz hafta kulübe bir kez daha ihtarname gönderen Quaresma'nın durumunu konuşmak için toplantı yapma kararı aldı.
Yönetimin Portekizli futbolcuyla ilgili kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.
YORUM YAZ