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Spor Quaresma Portekiz'i de karıştırdı!
Spor

Quaresma Portekiz'i de karıştırdı!

Futbol hayatını Vitoria Guimaraes'te sürdüren eski Beşiktaşlı yıldız Ricardo Quaresma kadro dışı bırakıldı. Kararın ardından hem teknik direktör Pepa hem de deneyimli yıldız açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 18:36:00 -
Quaresma Portekiz'i de karıştırdı!

Futbol hayatını Vitoria Guimaraes'te sürdüren eski Beşiktaşlı yıldız Ricardo Quaresma kadro dışı bırakıldı. Kararın ardından hem teknik direktör Pepa hem de deneyimli yıldız açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'taki performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Ricardo Quaresma, kariyerini sürdürdüğü Vitoria Guimaraes'te kadro dışı bırakıldı.

PEPA: QUARESMA TAKIMDAN UZAKTI

Abola'da yer alan habere göre; teknik direktör Pepa, 4-0'lık P. Fereira galibiyetinin ardından kadro dışı kararını şöyle değerlendirdi: "Quaresma takımdan uzaktı, yedek kulübesi için bir çözüm değildi. Bu bir tercih."

Q7: HAKSIZCA KÖTÜ ADAM İLAN EDİLDİM

38 yaşındaki futbolcu ise şok kararın ardından sert açıklamalarda bulundu. İşte Q7'nin sözleri: "Bazılarını memnun etmek için kişiliğimi değiştirmeyeceğim. Haksızca, 'kötü adam' ilan edilsem de her zaman çalışmaya devam edeceğim. Arkadaşlar oyun daha bitmedi."

 

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