Quaresma neden kadro dışı? Ricardo Quaresma kadro dışı bırakılmasına ne dedi?

Vitoria Guimaraes ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden 38 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu sezon forma giydiği 24 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Ajansspor’un haberine göre, teknik direktör Pepa, 4-0'lık P. Fereira galibiyetinin ardından kadro dışı kararını şöyle değerlendirdi: "Quaresma takımdan uzaktı, yedek kulübesi için bir çözüm değildi. Bu bir tercih."

Quaresma kadro dışı bırakılmasına ne dedi?

Vitoria Guimaraes'in sahasında Pacos Ferreira'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan bir paylaşım yapan eski Beşiktaşlı oyuncu, "Tebrikler takım. Dünkü galibiyet beni çok mutlu etti. Oynamasam da, koç için bir seçenek olmasam da takım ve taraftarlar için mutluyum. Yapmama izin verdikleri her şeyi Vitoria için yapıyorum ve geldiğim günden beri aynı iştahla oynuyorum. Kendimi geliştirmeye ve antrenmanlarda çalışmaya devam edeceğim. Sırf memnun etmek için kişiliğimi de değiştirmeyeceğim. Bazen bana haksız yere 'Kötü Adam' damgası vursalar da, oyun henüz bitmedi arkadaşlar. Herkese mutlu Paskalyalar" ifadelerini kullandı.

Ricardo Quaresma kimdir?

Ricardo Andrade Quaresma Bernardo 26 Eylül 1983 Lizbon doğumludur. Kanat mevkisinde forma giyen Portekizli millî futbolcudur. Liga NOS takımlarından Vitória Guimarães'da forma giymektedir.

Dört yaşında futbol oynamaya başlayan Portekizli, on yaşında Sporting CP altyapısına girdi. Yeteneğiyle bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken Quaresma, 17 yaşında Porto ile oynanan lig maçında ilk kez A takım formasıyla sahaya çıktı. O dönem Sporting CP’u çalıştıran Laszlo Boloni tarafından sürekli oynatılan Quaresma, C. Ronaldo'yu yedek bırakarak adından daha da fazla söz ettirmeye başladı.

UEFA Kupasında 2 maç da görev aldı. FC Midtjylland ve Milan takımlarına karşı forma giydi. Quaresma FC Barcelona'ya 6 milyon € ve Fábio Rochemback'in kiralanması karşılığında satıldı. Quaresma, 2004 yazında Porto'ya transfer oldu. Liga Nos 32 maç, Şampiyonlar Ligi 8 maç, UEFA Süper Kupası 1 maç, Supertaça 1 maç, FIFA Dünya Kupası 1 maç olmak üzere toplamda 43 maça çıktı. 7 gol attı, 10 sarı 1 kırmızı kart gördü. Sezonda 3 kupa kazandı. Porto ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası ve Taça de Portugal kupasını kazandı.

Quaresma, ayrıca 2005 yılında FIFA tarafından Yılın Golü ödülüne layık görülmüştür. Porto'daki performansıyla dikkat çeken Quaresma, 2008-2009 sezonunda İtalya'nın dünyaca ünlü kulübü İnter ile 18.6 milyon € ve Portekizli futbolcu Pelé karşılığında 3 yıllık sözleşme imzaladı. Quaresma 6 ay kiralık olarak Chelsea'de görev yaptıktan sonra İnter'e geri döndü. 2 Şubat 2009'da transferin son gününde Mourinho'nun eski takımı Chelsea'ye kiralandı. 13 Haziran 2010'da Beşiktaş'a 7.3 milyon €'ya transfer oldu. Beşiktaş'ta oynadığı 47 lig maçında 8 gol 16 asist, toplamda ise 73 maçta 18 gol 27 asist yapmıştır.

Quaresma, Beşiktaş ile sözleşmesini feshettikten kısa bir süre sonra 2013'ün ilk günlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Ahli Dubai takımı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yarım sezon futboldan uzak kalan Quaresma, 1 Ocak 2014'te Porto'ya döndü. Beşiktaş 21 Temmuz 2015 tarihinde, Ricardo Quaresma’nın transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. 2020 yazında, 36 yaşında iken Liga NOS takımlarından Vitória Guimarães ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.