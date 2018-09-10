Quaresma kararını verdi! Beşiktaş'la bundan sonra...
Beşiktaş'la adı efsaneleşen Ricardo Quaresma'nın, siyah-beyazlı ekipten ayrılmak istemediği ve Portekizli yıldızın, yeni bir teklif alması durumunda kariyerini siyah-beyazlı ekipte sürdürmeye devam edeceği belirtildi.10 Eylül 2018 Pazartesi 15:53
Beşiktaş'a uzun yıllardır hizmet veren Ricardo Quaresma, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş'la 2 yıl daha kontratı bulunan ve futbolu bırakmayı henüz düşünmeyen Portekizli yıldız, yeni bir teklif alması durumunda kariyerini siyah-beyazlı ekipte sürdürmeye devam edecek.
Ricardo Quaresma, Beşiktaş'tan teklif almaması durumunda ise sözleşmesinin ardından ülkesine dönmeyi ve en az 2 yıl daha futbol oynamayı planlıyor.
(Habertürk)
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