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Quaresma kararını verdi! Beşiktaş'la bundan sonra...

Beşiktaş'la adı efsaneleşen Ricardo Quaresma'nın, siyah-beyazlı ekipten ayrılmak istemediği ve Portekizli yıldızın, yeni bir teklif alması durumunda kariyerini siyah-beyazlı ekipte sürdürmeye devam edeceği belirtildi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:53
Quaresma kararını verdi! Beşiktaş'la bundan sonra...

Beşiktaş'a uzun yıllardır hizmet veren Ricardo Quaresma, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş'la 2 yıl daha kontratı bulunan ve futbolu bırakmayı henüz düşünmeyen Portekizli yıldız, yeni bir teklif alması durumunda kariyerini siyah-beyazlı ekipte sürdürmeye devam edecek.

Ricardo Quaresma, Beşiktaş'tan teklif almaması durumunda ise sözleşmesinin ardından ülkesine dönmeyi ve en az 2 yıl daha futbol oynamayı planlıyor.

(Habertürk)

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 15:53
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