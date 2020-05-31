QNB Finansbank'tan KOBİ'lere özel işe dönüş kredisi

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle KOBİ'lere destek olmak amacıyla 6 aya kadar ödemesiz yüzde 0,75'ten başlayan faiz oranlarıyla işe dönüş kredisi sunuyor.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, dönemsel nakit akışı ve yeni döneme hazırlık amacıyla yatırım ihtiyacını karşılamak üzere KOBİ'lere destek olmak amacıyla yeni bir kredi paketi hazırladı.

İşe dönüş kredisi çerçevesinde KOBİ'ler, 6 aya kadar ödemesiz, 36 ay vadeli aylık yüzde 0,75’ten başlayan faizlerle taksitli ticari kredi kullanabilecek.

Paket kapsamında tarım sektöründeki firmalar için de hasat dönemine uygun kredi bulunuyor. Tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve çiftçiler de işe dönüş kredisinden faydalanabilecek.





- "Nakit akışında zorlanacak firmalara destek olmak istedik"





Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, salgın sürecinden olumsuz etkilenen reel sektörü desteklemek üzere marttan bu yana kredi geri ödemelerini 3 ay ertelediklerini, KGF ve KOSGEB destekli krediler kullandırdıklarını anımsattı.

Aydın, "Yeni işe geri dönüş kredisiyle de nakit akışında zorlanacak, yeniden işine dönecek birçok firmaya 6 ay ödemesiz dönemle destek olmak istedik." ifadesini kullandı.



