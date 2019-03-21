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QNB Finansbank’tan ihracatçılara dış ticaret paketi

QNB Finansbank, Türkiye ekonomisinin can damarı olan ihracatçıları, sunduğu yeni dış ticaret paketiyle desteklemeye devam ediyor- QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan:- "Banka olarak Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan ihracatçılarımızın yanında olmaya devam ediyoruz"

21 Mart 2019 Perşembe 10:55
QNB Finansbank’tan ihracatçılara dış ticaret paketi

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, cazip faiz oranlarından avantajlı kur ayrıcalığına, dijital dış ticaret hizmetlerinden e-Fatura paketi kampanyalarına kadar pek çok özel hizmet sunuyor.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre banka Türkiye ekonomisinin can damarı olan ihracatçıları, sunduğu yeni dış ticaret paketiyle desteklemeye devam ediyor.

Banka ihracatçılara özel sunduğu paket kapsamında firmalar, tüm ihracat alış işlemlerinde özel kur avantajından ve cazip faiz oranlarıyla ihracatın finansmanı için döviz kredisi kullanım imkânından yararlanabiliyor. Ayrıca ihracatçılara özel paketlerden satın alan ihracatçılar, bir yıl boyunca paket dahilindeki ürünler için ekstra ücret ödemedikleri gibi sınırsız sayıda işlem gerçekleştirebiliyorlar.

QNB Finansbank, bu kapsamda ihracatçılara, dünyanın her yerinden işlemlerini "Self Servis Dış Ticaret Menüsü" ile banka internet şubesi üzerinden takip ve kontrol edebilmesini sağlıyor. e-Fatura mükellefi olanlar için eFinans’ın ihracatçılara özel sunduğu e-Fatura paket kampanyasından yararlanabilme, ödeme ve tahsilat platformu "Finans Yıldızı" aracılığıyla da TL cinsinden transferlerde masrafsızlık imkânı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, QNB Finansbank olarak Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan ihracatçıların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Türkiye’de ihracat yapan tüm KOBİ ve ticari segmentteki müşterilere uygun kredi ve ürünler sunmanın ülkenin sürdürülebilir ekonomisini desteklemek ve ülkedeki ihracatçı sayısını artırmanın Türkiye’nin finansçısı olarak en büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Tan," İhracatçılarımızın her adımında yanında olarak Türkiye’nin de büyümesini desteklemenin yanı sıra dış pazarlarda etkinliğimizi artırmak için sunduğumuz ürünlerle müşterilerimizin ihracat performanslarını daha da yukarıya çekmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tan, bu kapsamda avantajlı kur ve kredi fırsatlarından uzman dış ticaret bölge temsilcilerine, indirimli komisyon paketlerinden, cazip sigorta ve e-Fatura kampanyaları gibi pek çok olanak sunduklarını vurguladı.


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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:55
  1. ihracatçı
  2. KOBİ
  3. QNB Finanbank

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