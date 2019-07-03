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QNB Finansbank Yelken Kulübü Yarış Takımı, rüzgarda mücadele etti

QNB Finansbank Yelken Kulübü Yarış Takımı, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen TAYK-Kabotaj Kupası'nda rüzgarda yarıştı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:17
QNB Finansbank Yelken Kulübü Yarış Takımı, rüzgarda mücadele etti

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank Yelken Kulübü Yarış Takımı, 29 Haziran'da İstanbul Boğazı'nda düzenlenen TAYK-Kabotaj Kupası'nda rüzgarda mücadele etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2019 yılının başında kurulan ve 55 finansçının yer aldığı QNB Finansbank Yelken Kulübü arka arkaya yarışlara katıldı.

Kulüp üyesi finansçılardan oluşan QNB Finansbank Yelken Takımı 29 Haziran Cumartesi Günü İstanbul Boğazı'nda düzenlenen TAYK-Kabotaj Kupası'nda rotayı başarı ile tamamladı.

QNB Finansbank bünyesinde kurulan kulüp ile yelkencilik kültürüyle takım çalışması, hızlı problem çözebilme, stres yönetimi, motivasyon gibi özelliklerin tüm finansçılar arasında yer alması amaçlanıyor.

Katıldığı ilk yarışında ikincilik derecesi alan QNB Finansbank çalışanlarından oluşan yelken takımı bu sene 2019 TAYK Trofesi'ni takip ediyor. Kulüp içerisinde verilen pratik ve teorik eğitimler sonucu seçilen yeni yarışçılarla takımın daha da genişlemesiyle mücadele ruhunun da aktif tutulması hedefleniyor.

İstanbul Boğazı'nda düzenlenen TAYK-Kabotaj Kupası 29 Haziran tarihinde Çırağan Sarayı önünden başladı. Yarış Beykoz dönüşü ile aynı noktada son buldu.

Her yıl farklı organizasyonlarla düzenlenen boğaz yarışları farklı ülkelerden yelkencilerin katılımı ile İstanbul Boğazı'nı tüm dünyadaki yelken meraklılarına tanıtırken rengarenk yelkenlilerle de İstanbullular'a görsel bir şölen yaşatıyor.


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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:17
  1. QNB Finansbank

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