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Ekonomi QNB Finansbank, emeklilere 1.300 TL nakit kazanma fırsatı
Ekonomi

QNB Finansbank, emeklilere 1.300 TL nakit kazanma fırsatı

QNB Finansbank müşterisi emekliler, Türkiye'deki tüm QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM’lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip olacaklar

Yeniakit Publisher
2020-10-07 11:29:02 -
QNB Finansbank, emeklilere 1.300 TL nakit kazanma fırsatı

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1300 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, emekliler cep telefonundan kolayca verebileceği dijital onay sayesinde şubeye gelmelerine gerek kalmadan maaşlarını taşıyabilecek ve nakit promosyon ödülünden faydalanabilecekler.

QNB Finansbank müşterisi emekliler, Türkiye'deki tüm QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM’lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip olacaklar.

Buna ek olarak, bireysel internet bankacılığı kullanılarak yapılacak işlemlerden EFT ve havale işlemleri de ücretsiz olacak.

Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartına sahip olan emekliler, ilk yıl yıllık üyelik ücreti ödemeyip, eczane ve marketlerde QNB Finansbank POS’larından yapacakları 50 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 5 oranında, aylık 15 TL indirim ayrıcalığından da faydalanabilecekler.

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