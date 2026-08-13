QCAR Mobilite yeni şubesini Ordu - Giresun’da hizmete açtı

Türkiye genelindeki büyüme ivmesini sürdüren QCAR Mobilite, Karadeniz’deki hizmet ağına yeni bir nokta daha ekledi. Magarsus Sigorta Brokerliği iş ortaklığıyla Ordu’nun Gülyalı ilçesinde faaliyete geçen Ordu-Giresun Şubesi, 10 Ağustos Pazartesi günü düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yeni şubenin yatırımcısı Bekir Kılıç olurken kendisinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış, bölge protokolü, iş dünyası temsilcileri ve sektör paydaşlarını bir araya getirdi. Yeni şube, araç kiralamanın yanı sıra bölgedeki bireysel ve kurumsal müşterilerin ikame araç ihtiyaçlarına da hizmet verecek.

Bölge protokolü ve iş dünyası açılışta buluştu

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde gerçekleştirilen açılış törenine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Baş Danışmanı İbrahim Eroğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, Ordu Ticaret Odası Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Başkanı Nevzat Yavuz, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gültekin Kurtçul ve Trafik Şube Müdürü Hüseyin Satan katıldı.

“Karadeniz’de mobiliteye erişimi daha da güçlendireceğiz”

Açılışa ilişkin değerlendirmelerde bulunan QCAR Mobilite Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özışık, Karadeniz’in markanın büyüme planlarındaki önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “QCAR Mobilite olarak Türkiye genelinde büyürken yalnızca yeni noktalar açmaya değil, doğru lokasyonlarda güçlü ve sürdürülebilir bir hizmet ağı oluşturmaya odaklanıyoruz. Ordu ve Giresun’un kesişiminde yer alan Gülyalı, hem bölgesel ulaşım hareketliliği hem de havalimanı bağlantısı açısından önemli bir konuma sahip. Yeni şubemizle bireysel ve kurumsal araç kiralamadan ikame araç hizmetlerine kadar farklı ihtiyaçlara hızlı ve güvenilir çözümler sunacağız. Yerel iş ortaklarımızla birlikte büyüyerek QCAR’ın Karadeniz’deki erişimini daha da artırmayı hedefliyoruz.”

“Bölgenin mobilite ihtiyaçlarına güçlü bir alternatif sunacağız”

Yeni şubenin yatırımcısı Bekir Kılıç ise yatırımın bölge açısından taşıdığı öneme değinerek şöyle konuştu: “Sigortacılık ve finans alanındaki tecrübemizi QCAR Mobilite’nin güçlü marka yapısı ve mobilite alanındaki deneyimiyle buluşturuyoruz. Ordu ve Giresun’daki bireysel kullanıcıların yanı sıra işletmelerin ve kurumların araç kiralama ve ikame araç ihtiyaçlarına hızlı, güvenilir ve yüksek hizmet standartlarıyla yanıt vermeyi hedefliyoruz. Böyle güçlü bir markayı bölgemizle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Ordu Cad. No: 71/G Gülyalı adresinde hizmet vermeye başlayan QCAR Mobilite Ordu-Giresun Şubesi, iki kenti birbirine bağlayan önemli ulaşım akslarından birinde, havalimanı kavşağında konumlanıyor. Yeni şube, QCAR Mobilite’nin Türkiye genelinde yaygınlaşan hizmet ağının Karadeniz’deki yeni halkası olarak bireysel ve kurumsal müşterilere hizmet verecek.