QCAR Mobilite, Bursa’daki yeni şubesiyle büyümesini sürdürüyor

Maher Holding’in mobilite alanındaki yenilikçi markası QCAR Mobilite, Türkiye genelindeki genişlemesini sürdürüyor. 23 Aralık 2025’te Bursa’da gerçekleştirilen açılışla birlikte markanın 43’üncü şubesi hizmete girdi. Yeni şubenin yatırımcısı, Deka Global Sigorta’dan Kadri Düzgün oldu.

Açılış törenine Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, QCAR Mobilite Genel Müdür V. Mehmet Ali Özışık, Quick Sigorta, Corpus Sigorta ve Quick Finans yönetim kadrosu ile bölge acenteleri, basın ve çok sayıda davetli katıldı.

“Her yeni şube sahadaki gücümüzü büyütüyor”

Açılışta konuşan Ahmet Yaşar, QCAR Mobilite’nin acente odaklı büyüme modeline dikkat çekerek, “Her yeni şube, sahadaki gücümüzü büyüten ve acentelerimizin potansiyelini görünür kılan bir adım. Quick Finansall ekosistemiyle sigortayı, finansmanı ve mobiliteyi aynı potada birleştiriyoruz. Acentelerimiz yalnızca sigorta satmıyor; müşterisine uçtan uca bir çözüm sunuyor. Bursa gibi üretim, ticaret ve hareketliliğin yüksek olduğu bir şehirde QCAR Mobilite’nin yer alması, bu vizyonun sahadaki karşılığını görmek açısından da çok kıymetli. Bu yapıyı Türkiye’nin dört bir yanında büyütmeye devam edeceğiz.” dedi.

 

QCAR Mobilite Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özışık ise açılışta yaptığı değerlendirmede,
“Mobilite, geleceği çok parlak bir alan ve acentelerimizin bu alana girerek satış gücünü çeşitlendirmesi bizim için çok değerli. Bursa’daki iş ortaklarımızın bu vizyonu sahiplendiğini görmek sevindirici. Doğru şehirlerde, doğru iş ortaklarıyla ilerliyoruz. Bursa’daki yeni şubemizin kısa sürede çok güçlü bir hizmet noktası haline geleceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Yeni şubelerle yola devam!

QCAR Mobilite, bireysel ve kurumsal kullanıcılar için mobiliteyi konforlu, ekonomik ve erişilebilir hale getirme hedefiyle Türkiye genelindeki büyümesini sürdürüyor.

Detaylı bilgi ve en yakın QCAR teslim noktaları için: qcar.com.tr

