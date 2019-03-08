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Pütürge, Türkiye rekoruna koşuyor

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine sayılı günler kalırken Malatya’nın Pütürge İlçesinde İttifakı kapsamında MHP’nin de destek verdiği AK Parti adayı Mikail Sülük’ün, yapılan son anket ile yüzde 85 oranı ile önce olduğu belirtildi.

08 Mart 2019 Cuma 12:16
Pütürge, Türkiye rekoruna koşuyor

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine sayılı günler kalırken Malatya’nın Pütürge İlçesinde İttifakı kapsamında MHP’nin de destek verdiği AK Parti adayı Mikail Sülük’ün, yapılan son anket ile yüzde 85 oranı ile önce olduğu belirtildi.


Varyans Araştırma’nın 25 Şubat- 04 Mart 2019 tarihleri arasında Pütürge İlçesi genelinde yaptırdığı Kamuoyu Araştırması doğrultusunda hazırlanan rapor açıklandı. Raporda özetle, Pütürge seçmeninin yerel ve genel siyasi tercihlerini tespit etmeye yönelik bazı analizler içerdiği kaydedildi.


Araştırmada yaş, cinsiyet, eğitim, meslek gibi demografik bilgilerin yanı sıra, Pütürge’nin en önemli sorunlarıyla birlikte, yaklaşan yerel seçimlerde Pütürge seçmeninin oy tercihlerini ölçmek amacıyla ankette 5 soru yer aldı.


Araştırma, Pütürge ilçe genelinde 68 mahallede 18 yaş ve üzeri toplam bin 691 katılımcıyla CATİ (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle gerçekleştirildi. Araştırma örnekleminin, demografik bilgilere göre dağılımında TÜİK verileri, lokasyon dağılımında ise genel seçimlerdeki seçmen sayısı baz alındı.


Ankette ‘Pütürge’nin en önemli sorunu nedir’sorusuna katılımcılar ağırlıklı olarak yol ve ulaşım sorunlarını dile getirirken işsizlik ve ekonomik sorunlar da ankette öncelikli olarak ifade dile getirildi.


31 Mart 2019’da yapılacak Pütürge Belediye Başkanlığı seçimlerinde ‘Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? ‘sorusuna ise Pütürgeliler kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 83,3 AK Parti dedi. İkinci sırada ise yüzde 16,5 oranıyla Saadet Partisi yer aldı.


Çıkan sonuçlara göre AK Parti, Pütürge Belediye Başkanlığı seçimlerinde rakipsiz olmasının yanı sıra, kararsız seçmenin oy tercihlerine göre yüzde 85 civarında oy alma potansiyeline sahip olduğu açıklandı. Pütürge seçmeni, yüzde 93,6 oy oranıyla ‘’Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’’ seçiminde AK Parti’yi destekliyor.


Ankette ‘Hangi parti adayının pütürge’ye daha çok hizmet edeceğini düşünüyorsunuz?’ sorusuna ise katılımcılar AK Parti adayı Mikail Sülük’ün yüzde 85,4 gibi çok yüksek bir oran ile gösterdiler.


AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, Türkiye genelinde en çok oy alan ilçe olmaları halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pütürge’yi ziyaret edeceğini belirtti. Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya ziyaretinde bizzat görüşmemizde kendisi söz verdi. İnşallah oy rekoru kıracağız. Pütürge’nin çok güçlü bir şekilde AK Parti ile yoluna devam etmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Rekor hedefimize ulaşmak için tüm Pütürgeli hemşehrilerimden güçlü destek istiyorum. Seçimler demokratik yarışlardır. Oy rekoru kıracağız ve Cumhurbaşkanımızı bu vesileyle Pütürge’de ağırlamanın onur ve gururunu yaşayacağız. Sorumluluğumuzun farkındayız, yüklendiğimiz emaneti layıkıyla yerine getirip, hizmette Pütürgemizi şahlandıracağız. Güçlü, büyük Pütürge için, hizmete, yatırımlara hazırız. Pütürgemizi layık olduğu yere hep birlikte taşıyalım istiyorum ve destek olan tüm hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:16
  1. doğa

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