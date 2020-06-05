  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Pütürge depremi güvenlik kamerasında

Malatya’nın Pütürge ilçe merkezli 5 şiddetindeki deprem anı, bir marketteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 22:22:34 -
Pütürge depremi güvenlik kamerasında

Malatya’nın Pütürge ilçe merkezli 5 şiddetindeki deprem anı, bir marketteki güvenlik kamerasına yansıdı.


Pütürge ilçe merkezindeki bir markette deprem anında vatandaşlar dışarı çıkmak için koşarken, raflardaki bazı ürünlerin yere düştüğü görüldü.


Malatya’nın Pütürge ilçe merkezli saat 21.06’da meydana gelen ve AFAD kayıtlarına göre 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında artçı depremler devam etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı