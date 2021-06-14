Putperestlere yeni 'tanrı'! 'Kurtarıcı' ilan ettiler

Hindistan'da, son 24 saatte görülen 70 bin 421 vaka ile 1 Nisan’dan bu yana en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi.

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren ülkeden oldukça acı görüntüler geldi. Son 24 saatte 3 bin 921 kişi hayatını kaybetti.

Hint vatandaşlar ise salgınla ilgili ilginç yöntemler bulmaya devam ediyor.

"Korona tapınağı"

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Pratapgarh bölgesinde yer alan Shuklapur köyünde, bölge sakininin topladığı parayla "Corona Mata" (Korona Tanrıçası) adlı bir tapınak kuruldu.

Tapınak, halk arasında "Hint leylağı" olarak da bilinen Nim (neem) ağacının altına inşa edildi.

"Tanrıça kutsarsa huzura kavuşabiliriz"

Bölge sakinleri, taş üzerine kabartmalı olarak işlenen Korona Tanrıçası putunun, tüm dünyada milyonlarca kişinin ölümüne neden olan Covid-19 salgınının sonunu getirebileceğine inanıyor.

Köylülerden Sangeeta, "Belki de Tanrıça'nın kutsamasıyla köylüler, köyümüz ve diğer herkes biraz olsun huzura kavuşur." dedi.

Korona Tanrıçası'na ibadet için başka bölgelerde de tapınaklar yapılmıştı.

Benzer yapılar Tamil Nadu eyaletinin Coimbatore şehrinde ve Karnataka eyaletinin Madhuvanahalli köyünde de inşa edilmişti.