Putperest ayine Bakanlık ‘dur’ dedi

Marisa Papen adlı sürtüğün çırılçıplak soyunduğu, Leyla Alaton’un bale rezaletine imza attığı Ayasofya’da son olarak Spritder adlı derneğin düzenlemeye hazırlandığı putperest ayin önlendi. Sultan Fatih’in emaneti olmasına rağmen 1935’ten beri namazın yasaklandığı Ayasofya Camii’nde sergilenmek istenen yeni provokasyona Kültür ve Turizm Bakanlığı geçit vermedi. Spiritüeller Derneği (Spritder) 24 Şubat Pazar günü “İstanbul’un Gizmine Spirütel Yolculuk” isimli provokatif programında Ayasofya’da meditasyon yapılacağını duyurdu. Putperest ayinler arasında yer alan meditasyon rezilliğinin Ayasofya’da sahneleneceğinin duyurulduğu açıklama, Spritder’in resmi internet sitesinde yayınlandı. Spritder’in meditasyon duyurusunda, “Spritder ailesi olarak sizleri İstanbul’un Gizemine Spiritüel Yolculuğa çıkmaya davet ediyoruz. Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı ve Sultanahmet gibi İstanbul’un mistik yerlerini gezeceğimiz etkinliğimizde, Ayasofya’da meditasyon çalışması yapıp, Kadim Mandala Öğretilerini dinleyeceğiz” denildi.

Tepki yağdı, geri adım attılar

Toplumda infiale neden olan skandala ilişkin özellikle sosyal medyada tepki yağdı. Tarihçi-yazar Hasret Yıldırım, “Ayasofya’da çıplak fotoğraf çektirmek, Ayasofya’da bale yapmak, Ayasofya’da meditasyon yapmak SERBEST. % 99’u Müslüman olan ülkenin Ayasofya Camii’nde NAMAZ KILMAK YASAK!” dedi. Tepkilerin artması üzerine geri adım adan Spritder’den yeni bir açıklama daha geldi. Açıklamada, “Derneğimiz bünyesinde şehrimiz ve ülkemizin kültürel değerlerini tanımak ve manevi değerlerimiz hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirmek amacıyla düzenlemeyi düşündüğümüz ziyaretlerin ilki olan tarihi yarımada ziyareti, maksadını aşan haberler doğrultusunda yanlış anlamalara neden olmuştur. Maksadını aşan haber ve yorumlar çerçevesinde halkımızın hassasiyeti doğrultusunda yanlış anlaşılmalara meydan vermemek için tarihi yarım ada gezimizi iptal ettiğimizi saygıyla duyururuz” ifadeleri yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan da akşam saatlerinde açıklama geldi. Ayasofya’da meditasyon zırvasına geçit verilemeyeceğinin vurgulandığı Bakanlık açıklamasında şu sözler kullanıldı: “İstanbul Ayasofya Müzesi’nde meditasyon çalışması yapılacağına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu çağrıya itibar edilmemesi gerekmektedir. Bakanlığımız, hiçbir tarih ve şartta İstanbul Ayasofya Müzesi’nde bu tür uygulamalara izin vermeyecektir. Kamuoyuna duyurulur.”

İlk provokasyon değil

Edeb, ahlak, haya ve ar gibi insani vasıflardan yoksun Belçikalı manken Marisa Papen, Ayasofya Camii’nde çıplak fotoğraf çektirerek internet üzerinden yayınlamıştı. Provokasyonun fitilini ateşleyen Papen’i, Leyla Alaton takip etmişti. Gece yarısı Ayasofya’da gezi düzenleyen Leyla Alaton, cami ortasında bale yapan bir aşuftenin görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.