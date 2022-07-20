Putin'in yürüyüşü dünya gündemine oturdu! 3 yıl ömrü kaldı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerine devam ederken Putin savaş dönemindeki ikinci yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdi.

İran'ın başkenti Tahran'a gelen Putin burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi.

Tarihi zirve Dünya gündeminde geniş yer bulurken Putin'in görüntüsü kısa sürede pek çok gazetede haber oldu.

İngiliz Metro gazetesi 'Vladimir Putin, İran'a indikten sonra kırmızı halıda topallıyor' başlıklı haberinde Rus liderin uçağın merdivenlerinden inerken zorlandığı ve 'fark edilebilir' bir şekilde topalladığı iddiasına yer verildi.

u görüntünün Putin'in sağlık durumu ile ilgili söylentileri körüklediğinin altının çizildiği haberde şu ifadeye yer verildi;

'Putin dengesiz görünüyordu ve sağ kolu sertçe yanında asılı halde duruyordu.'

Bu görüntülere atıfta bulunan bir başka İngiliz gazete Mirror ise Putin'in topalladığını ve bir süredir sağ kolunu hareket ettirmediğiniz yazdı.

Haberde 'Putin ayakları üzerinde kararsız görünüyor ve bu görüntüler Rus liderin Parkinson veya ölümcül kanser olduğu söylentilerinin daha yüksek sesle dile getirilmesine neden olabilir.'

'Putin dengesiz görünüyordu ve sağ kolu sertçe yanında asılı halde duruyordu.' Bu görüntülere atıfta bulunan bir başka İngiliz gazete Mirror ise Putin'in topalladığını ve bir süredir sağ kolunu hareket ettirmediğiniz yazdı. Haberde 'Putin ayakları üzerinde kararsız görünüyor ve bu görüntüler Rus liderin Parkinson veya ölümcül kanser olduğu söylentilerinin daha yüksek sesle dile getirilmesine neden olabilir.'

Rus ajan Putin'in kalan ömrünü açıklamıştı

Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın devlet iç güvenlik kurumu olan Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) görev alan bir ajan doktorların Putin'e biçtiği ömrü açıklamıştı.

İngiliz Mirror gazetesi tarafından manşetten verilen iddiaya göre, doktorları Rus lidere en fazla 3 yıl ömür biçti.

'GÖRME YETİSİNİ KAYBEDİYOR'

Kaynağın adı güvenlik gerekçesi ile gizli tutulurken Putin'in hastalığı nedeniyle görme yetisinde de ciddi gerileme meydana gelmiş durumda.

Rus ajan gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'Televizyona çıktığında ne söyleyeceğini okumak için her şeyin büyük harflerle yazılmış olduğu kağıt parçalarına ihtiyaç duyuyor. Bu kağıtlara yazılan harfler o kadar büyük ki her sayfada sadece birkaç cümle var. Gözlerindeki durum ciddi şekilde kötüleşiyor.'

İşte Putin yanından bir an ayırmadığı doktor

Daha önce Rusya merkezli bir araştırma platformu olan Proekt tarafından yayınlanan belgelerde Putin'e yaptığı ziyaretlerde en az 5 farklı doktor eşik ettiği iddiası yer almıştı.

Aynı belgelerde 'Tiroid Kanseri konusunda uzmanlaşmış Kulak Burun Boğaz uzmanı Yevgeny Selivanov ise Rus liderin yanından hiç ayrılmıyor' ifadesi yer almıştı.

Rusya’da yayın yapması yasaklanan araştırma şirketinin yayınladığı belgeler ile ilgili ise Kremlin'den yalanlama gelmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, belgeleri 'hayal ürünü' olarak tanımlayarak burada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizmişti.

Putin'in yerini kim alabilir?

İngiliz basınına göre, Putin'in hayatını kaybetmesi durumunda onun yerini alacak en kuvvetli aday Mihail Mişustin. Rusya'nın başbakanı olarak görev yapan Mişustin, siyasi hiyerarşide Putin'den sonra ikinci sırada.

Ülkenin başkenti Moskova'nın şu anki belediye başkanı, Sergei Sobyanin de adaylar arasında gösteriliyor.

2008'den beri Rusya'nın güvenlik konseyi başkanı olarak görev yapan Nikolay Patruşev de adı sıkça anılan isimlerden biri.