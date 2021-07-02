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Dünya Putin'in Rusya'sı açılmaya devam ediyor
Dünya

Putin'in Rusya'sı açılmaya devam ediyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Sudan’la olan ve ülkede Rus Deniz Kuvvetleri’ne ait bir üs kurulmasına yönelik anlaşmayı Duma'ya gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 02:57:00 -
Putin'in Rusya'sı açılmaya devam ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Sudan arasında, ülkede Rus donanmasına ait bir destek noktası kurulması hakkındaki anlaşmayı Duma’nın onayına sundu. Tasarı, Duma tarafından yayınlandı.

Sudan’da Rusya donanmasına ait bir üs kurulmasına yönelik anlaşma Kasım 2020’de duyurulmuştu. Anlaşmaya göre, destek noktasındaki azami personel sayısı 300 olacak. Merkezde aynı anda dörtten fazla Rus gemisi bulunamayacak.

Sudan Genelkurmay Başkanı Muhammed Osman el-Hüseyin, Kızıldeniz'de Rus deniz üssünün oluşturulmasına ilişkin anlaşmayı gözden geçirme sürecinde olduklarını bildirmişti.

Hartum'un kendi çıkarları doğrultusunda, Moskova ile Kızıldeniz'de askeri işbirliği anlaşmasına düzeltme ve değişiklikler yapma hakkına sahip olduğunu dile getiren Genelkurmay Başkanı, "Ülkemiz için yarar ve fayda bulursak anlaşma uzatılabilir" demişti.

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