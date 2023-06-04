Putin’in o Hakan Fidan itirafı gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor

Hakan Fidan sosyal medyada en çok konuşalan isimler arasında yer aldı.

PUTİN'DEN HAKAN FİDAN'A ÖVGÜ

2016 yılında Çin’in Hangcou kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi’nde gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmesi yeniden gündem oldu.

Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in MİT Başkanı Hakan Fidan'a övgüde bulunmuş ve bu diyaloglar kameralara yansımıştı.

"Birçok bakanın yanı sıra MİT Müsteşarımız da burada" diyen Erdoğan'a cevap veren Putin, "İstihbarat şefi burada olduğuna göre konuşacak bir şeyimiz kalmıyor. O size zaten her şeyi anlatmıştır." ifadesini kullanmıştı.