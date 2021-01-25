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Dünya Putin'in kızı, baş düşmanı muhalif Navalny'yi sosyal medyadan takip ediyor
Dünya

Putin'in kızı, baş düşmanı muhalif Navalny'yi sosyal medyadan takip ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve metresi Svetlana Krivonogikh'ın kızları Luiz, babasına en güçlü muhalif isim olan Aleksey Navalny'yi sosyal medyadan takip ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 16:55:00 -
Putin'in kızı, baş düşmanı muhalif Navalny'yi sosyal medyadan takip ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in metresi Svetlana Krivonogikh'dan dünyaya gelen ve Luiz olarak bilinen kızı, Putin'in baş düşmanı Aleksey Navalny'yi sosyal medya hesabından takip ediyor. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son günlerde muhalif lider Aleksey Navalny'nin baskılarıyla zor günler yaşıyor. Muhalif lider Putin'in kaçak sarayını ifşa ederken, ülkede Putin'e karşı protesto yürüyüşleri yapıldı ve sokaklarda göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Putin'in ifşa görüntüleri

Putin'in ifşa görüntülerinde, İngiltere'de eğitim almış kızı Luiz, erkek arkadaşı ile dans ederken görüldü. Putin'in ifşa görüntüleri dünya basınında büyük ses getirirken, Putin'in kızı Luiz bu videoya yorum yaptı ve "Ben çok kısa süreliğine görünüyorum" dedi.

Navalny'den, Putin'in metresine övgü

Navalny, Luiz'in annesinin çok iyi bir insan olduğunu söyledi. Öte yandan Navalny, temizlikçi olan Svetlana Krivonogikh'in şu an 100 milyon dolarlık servetinin olduğunu iddia etti.

Luiz, babasının düşmanını takip ediyor

Öte yandan Putin'in kızı Luiz'in Navalny'nin yayınladığı ifşa görüntülerine yorum yapması takipçilerin dikkatinden kaçmadı ve Luiz'in, Putin'in baş düşmanı Navalny'yi takip ettiği fark edildi.

Sosyal medyada Luiz'e 'Putin' sorusu

Kullanıcılar, Luiz'e babasının düşmanı Navalny'yi takip ettiği için tepki gösterdi ve "Arkadaşların baban kim diye sorduğunda ne cevap veriyorsun?" "Babandan utanmıyor musun?" gibi sorular yöneltti.

Luiz gelen tepkilere rağmen hala Navalny'yi takip ediyor.

 Putin'in metresi Svetlana Krivonogikh

 

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