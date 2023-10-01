  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bursa’da dev cami kararı! Muhteşem fırsat için karar verildi: külliyesinde on bin kişi ibadet edebilecek!

Rögarları vatandaş açıyor! Alın size komünist yönetim

Tecavüz tazminatı ödememek için iflas başvurusu yaptılar! ABD Kilisesi tacizleri iflasla kapatıyor

Karabağ’dan 100 bin Ermeni evine döndü! İşgalciler gidiyor Erivan ağlıyor

Dün çetelerle iş tutanlar bugün devlete iftira atıyorlar! Mafya çökertiliyor Zillet kuduruyor

Nereden baksan alçaklık! Teröristlerin aracı nasıl aldığı ortaya çıktı

Ankara'daki teröristin kendini patlatma anı!

Evde çürük yumurta ve sarımsak kokusu alıyorsanız dikkat

Terör saldırı girişimiyle ilgili Hakan Fidan açıklama yaptı

Twitter'a (X) giren Tunç Soyer hayatının şokunu yaşadı!
Dünya Putin'in kafasında olan o iz gündemde, olay oldu: Rusya’da Kanser iddiası şoku! Yok ya dedirtti!
Dünya

Putin'in kafasında olan o iz gündemde, olay oldu: Rusya’da Kanser iddiası şoku! Yok ya dedirtti!

Yeniakit Publisher
2023-10-01 19:16:00 - 2023-10-01 19:19:10
Putin'in kafasında olan o iz gündemde, olay oldu: Rusya’da Kanser iddiası şoku! Yok ya dedirtti!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında çok dikkat çeken bomba bir iddia ortaya atıldı: Putin'den bahsedilen haberde sağlık durumuyla ilgili bir iddia, önceki gün gündem oldu...

Bir yılı aşkın bir süredir Ukrayna ile savaşta olan Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumuyla ilgili dikkat çekici iddialar ortaya atıldı…

Son yıllarda sağlık durumunun kötüye gittiğine dair iddiaların sık sık gündeme geldiği Putin’in dün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşma sırasında kafasında oluşan iz sosyal medyada tartışma yarattı. Daha önce kafasının üzerinde hiç görülmeyen siyah bir ize dikkat çeken uzmanlar ve sosyal medya kullanıcıları, Putin’in sağlık durumunun kötüye gittiğini iddia etti.

Gelecek hafta 71 yaşına basacak Putin’in saçlarının başladığı bölgede oluşan siyah karaltı ile ilgili olarak Kremlin bir açıklama yapmadı. sözcünün aktardığı haberde bazı sosyal medya kullanıcıları Putin’in kanser olduğunu ve sağlık durumunun kötüye gittiğini söyledi.

Bazı medya kuruluşları Putin’in yoğun bir şekilde ilaç kullandığını söylerken, ilaçları alınca hastalığının belirtilerinin geçtiğini iddia etti. Yetkililer, Putin’in hafta sonları konutunda kaldığını fakat diğer zamanlarda ise olası bir hava saldırısından korunmak için belirli bölgelerde kaldığını öne sürdü.

Tayvan, ilk yerli üretim 'Savunma Denizaltısı' tarih vererek bizzat duyurdu: Deniz gergedanı! Entegrasyon sürüyor
Tayvan, ilk yerli üretim 'Savunma Denizaltısı' tarih vererek bizzat duyurdu: Deniz gergedanı! Entegrasyon sürüyor

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tayvan, ilk yerli üretim 'Savunma Denizaltısı' tarih vererek bizzat duyurdu: Deniz gergedanı! Entegrasyon sürüyor

Hindistan'da Müslüman dünyasını karıştıran skandal: Zihinsel engelli dövülerek öldürüldü! Keşke olmasaydı dedirtti
Hindistan'da Müslüman dünyasını karıştıran skandal: Zihinsel engelli dövülerek öldürüldü! Keşke olmasaydı dedirtti

Aktüel

Hindistan'da Müslüman dünyasını karıştıran skandal: Zihinsel engelli dövülerek öldürüldü! Keşke olmasaydı dedirtti

Bursa’da dev cami kararı! Muhteşem fırsat için karar verildi: külliyesinde on bin kişi ibadet edebilecek!
Bursa’da dev cami kararı! Muhteşem fırsat için karar verildi: külliyesinde on bin kişi ibadet edebilecek!

Yerel

Bursa’da dev cami kararı! Muhteşem fırsat için karar verildi: külliyesinde on bin kişi ibadet edebilecek!

Gana karar verdi! bomba gelişme: Türkiye'den 18,94 milyar dolarlık tarım ekipmanları satın alacak! Flaş açıklama
Gana karar verdi! bomba gelişme: Türkiye'den 18,94 milyar dolarlık tarım ekipmanları satın alacak! Flaş açıklama

Ekonomi

Gana karar verdi! bomba gelişme: Türkiye'den 18,94 milyar dolarlık tarım ekipmanları satın alacak! Flaş açıklama

Meteoroloji'den Ankara - İstanbul için şok edecek uyarı paylaşımı: Artık zaman kalmadı! Tedbir alın yoksa pişman olacaksınız
Meteoroloji'den Ankara - İstanbul için şok edecek uyarı paylaşımı: Artık zaman kalmadı! Tedbir alın yoksa pişman olacaksınız

Aktüel

Meteoroloji'den Ankara - İstanbul için şok edecek uyarı paylaşımı: Artık zaman kalmadı! Tedbir alın yoksa pişman olacaksınız

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23