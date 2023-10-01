Putin'in kafasında olan o iz gündemde, olay oldu: Rusya’da Kanser iddiası şoku! Yok ya dedirtti!

Bir yılı aşkın bir süredir Ukrayna ile savaşta olan Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumuyla ilgili dikkat çekici iddialar ortaya atıldı…

Son yıllarda sağlık durumunun kötüye gittiğine dair iddiaların sık sık gündeme geldiği Putin’in dün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşma sırasında kafasında oluşan iz sosyal medyada tartışma yarattı. Daha önce kafasının üzerinde hiç görülmeyen siyah bir ize dikkat çeken uzmanlar ve sosyal medya kullanıcıları, Putin’in sağlık durumunun kötüye gittiğini iddia etti.

Gelecek hafta 71 yaşına basacak Putin’in saçlarının başladığı bölgede oluşan siyah karaltı ile ilgili olarak Kremlin bir açıklama yapmadı. sözcünün aktardığı haberde bazı sosyal medya kullanıcıları Putin’in kanser olduğunu ve sağlık durumunun kötüye gittiğini söyledi.

Bazı medya kuruluşları Putin’in yoğun bir şekilde ilaç kullandığını söylerken, ilaçları alınca hastalığının belirtilerinin geçtiğini iddia etti. Yetkililer, Putin’in hafta sonları konutunda kaldığını fakat diğer zamanlarda ise olası bir hava saldırısından korunmak için belirli bölgelerde kaldığını öne sürdü.