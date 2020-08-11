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Dünya

Putin'i sarsan gelişme! Resmen çöküşü yaşadılar

Rus ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,5'lik küçülme yaşadı. Geçtiğimiz aylarda Rusya Lideri Vladimir Putin, koronavirüs salgını nedeniyle ülkede işsizliğin arttığını ifade etmişti.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 21:02:00 -
Putin'i sarsan gelişme! Resmen çöküşü yaşadılar

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan son verilere göre, koronavirüs nedeniyle ülkede tarım dışında tüm ana sektörlerde büyük oranda küçülme yaşandı.

Ülkede salgından ikinci çeyrekte en çok etkilenen sektörler, emtia, perakende, ulaşım ve hizmet olurken, Rus ekonomisi de yüzde 8,5 küçülme kaydetti. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığınca bir süre önce yayınlanan raporda, ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 9,6 küçüleceği öngörüsünde bulunulmuştu.

Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ila 5,5 arasında küçülmesi bekleniyor. Rus ekonomisi geçen yıl yüzde 1,3 büyümüştü.

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Yorumlar

Serhat

Suriye ve Libya 'da yaptıklarından sonra daha beter olsunlar inşallah
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Adanalılat

Cemil bayıl İn öldü haberleri dolaşıyor inşallah doğrudur mit operasyonu diyorlar
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