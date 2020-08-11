Putin'i sarsan gelişme! Resmen çöküşü yaşadılar
Rus ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,5'lik küçülme yaşadı. Geçtiğimiz aylarda Rusya Lideri Vladimir Putin, koronavirüs salgını nedeniyle ülkede işsizliğin arttığını ifade etmişti.
Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan son verilere göre, koronavirüs nedeniyle ülkede tarım dışında tüm ana sektörlerde büyük oranda küçülme yaşandı.
Ülkede salgından ikinci çeyrekte en çok etkilenen sektörler, emtia, perakende, ulaşım ve hizmet olurken, Rus ekonomisi de yüzde 8,5 küçülme kaydetti. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığınca bir süre önce yayınlanan raporda, ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 9,6 küçüleceği öngörüsünde bulunulmuştu.
Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ila 5,5 arasında küçülmesi bekleniyor. Rus ekonomisi geçen yıl yüzde 1,3 büyümüştü.