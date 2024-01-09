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Dünya Putin'e yakın gazetecinin şüpheli ölümü
Dünya

Putin'e yakın gazetecinin şüpheli ölümü

Yeniakit Publisher
2024-01-09 14:45:00 -
Putin'e yakın gazetecinin şüpheli ölümü

Rusya Devlet Başkanı Putin destekçisi gazetecilerden Zoya Konovalova'nın evinde ölü bulunduğu açıklandı. Konovalova'nın zehirlendiğinden şüpheleniliyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin destekçisi gazetecilerden Zoya Konovalova'nın evinde ölü bulunduğu açıklandı. Konovalova'nın zehirlendiğinden şüpheleniliyor.

Kremlin’e yakın televizyonlardan Kuban'ın Genel Yayın Yönetmeni 48 yaşındaki Konovalova'nın cesedi 5 Ocak'ta Krasnodar bölgesindeki evde bulundu.

ESKİ EŞİNİN CESEDİ YAKINLARINDA BULUNDU

Konovalova'nın 52 yaşındaki eski kocasının cesedinin yakınında bulunduğu belirtildi.

TV kanalından yapılan açıklamada, "Devlet Televizyon ve Radyo Yayıncılığı Şirketi İnternet Grubu Kuban Başkanı Zoya Konovalova hayatını kaybetti. Meslektaşımız 48 yaşındaydı" denildi.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

Rusya'nın devlet haber ajansı RIA Novosti'nin haberine göre, Konovalova ve eski kocasının cesetlerinde gözle görülür herhangi bir yaralanmaya rastlanmadı.
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Polis ilk incelemelerde zehirlenmeden şüpheleniyor.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLERE BİR YENİSİ EKLENDİ

Konovalova'nın ölümü, başka bir Rus gazeteci Alexander Rybin'in Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Rostov bölgesinde ölü bulunmasının ardından geldi. Arkadaşları ve annesi, Rybin'in cesedinin bir otoyolun yakınında bulunduğunu, ölüm nedeninin ise belirsiz olduğunu söylemişti.

Konovalova'nın ölümüne yönelik inceleme ise sürüyor.

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