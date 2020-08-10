Putin'e kötü haber! Yüzde 51 düştü

Rusya Federal Gümrük Servisi'nden alınan verilere göre, Rus doğalgaz şirketi Gazprom'un ihracatı 2019'un ocak-haziran dönemine göre yüzde 51,2 azalarak 11,3 milyar dolara geriledi. Gazprom'un bin metreküp doğal gaz ihracat fiyatı da haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 13 gerileyerek 82 dolara düştü. Ülkedeki analistlerden alınan bilgiye göre, şirketin doğalgaz ihracatından kar elde edebilmesi için bin metreküp doğalgaz fiyatının 90-100 dolar seviyesinde olması gerekiyor.

Net kar azaldı

Öte yandan Gazprom'un net karı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak 17 milyar dolara gerilemişti. Uluslararası Enerji Ajansı bu yıl küresel doğalgaz talebinin yüzde 4 azalarak rekor seviyede düşeceğini tahmin ediyor.