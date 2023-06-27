Putin'e isyan eden Wagner için karar verildi!
Rusya'da paralı asker grubu Wagner'e darbe girişimi sebebiyle açılan ceza soruşturması Belarus arabuluculuğunda düşürüldü.
Rusya'da geçtiğimiz cuma günü silahlı isyan başlatan Rus paralı asker grubu Wagner'e yönelik açılan ceza soruşturması, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğunda varılan anlaşma kapsamında kapatıldı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 gün süren isyana katılanların 24 Haziran'da suç içerikli eylemlerinden vazgeçtiğine dikkat çekilerek, "Söz konusu durum ve soruşturma süreci için önemli diğer koşullar dikkate alınarak 27 Haziran'da ceza soruşturmasının kapatılmasına karar verildi" denildi.
Ağır askeri teçhizatlar ellerinden alınacak!
Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da, Wagner'in elinde bulunan ağır askeri teçhizatın Rus ordusuna devri konusunda çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Açıklamada, "Wagner'in ağır askeri teçhizatının Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne devri konusunda hazırlıklar devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
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