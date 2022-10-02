Putin'e hiç bulaşmayacaktın hanım abla! İşte şimdi hapı yuttun

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşta 7 ay geride kaldı...

İki taraf arasında devam eden 'ekonomik savaş', hem Rusya hem de Avrupa'daki hanelerde ciddi sonuçlar doğuruyor.

Doğal gaz alımlarında önemli ölçüde Rusya’ya bağlı olan Avrupa için son günlerde sert kış uyarısı yapılıyordu.

Rusya'dan İtalya'ya doğal gaz hamlesi

Endişeye neden olan uyarıların ardından Rusya'nın hamlesi şartları zorlaştırdı. Teknik sorunları bahane eden Rusya, İtalya'ya gaz akışını durdurdu. İtalyan enerji şirketi Eni, Rusya enerji şirketi Gazprom'un bu durumun pazartesi gününe kadar çözüleceğini bildirdiğini açıkladı.

"Putin, Giorgia Meloni'ye ilk darbesini indirdi"

Dünya basınında yer alan haberin ardından Rusya'nın bu hamlesi, İtalya'nın yeni lideri Giorgia Meloni'nin Ukrayna'ya destek vermesinden kaynaklandığı belirtildi.

Konuya ilişkin haber yapan İngiliz yerel basını olayı, "Putin, sağcı liderin Ukrayna'yı desteklemesinden birkaç gün sonra İtalya'ya gaz tedarikini tamamen keserek Giorgia Meloni'ye ilk darbesini indirdi" başlığı ile okurlarına sundu.

Rusya'nın 'dost olmayan ülkeler' listesi

Öte yandan Vladimir Putin’in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Listede AB'nin tüm ülkeleriyle birlikte ABD, Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da yer aldı.