Putin’e çok büyük şok! Çıldırtacak iddia

Putin’in darbeyi önlediğini, ama Rusya için tehlikenin tam olarak geçmediğini belirten Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “ABD başkanı olduğu dönemde Putin’le yakın ilişkiler kuran Trump çok önemli bir uyarıda bulundu. Trump, ‘Sıradaki çok daha kötü olabilir’ dedi. Bu demektir ki CIA ikinci darbeye hazırlanıyor” tespitini yaptı. Selvi, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Bunu tarihe bir kayıt düşme yazısı olarak görebilirsiniz.

Dilerim gerçek olmaz. Wagner’in darbe girişimini atlattı ama Putin çok büyük yara aldı. Putin darbeyi önledi ama tehlike tam olarak geçmiş değil. Çünkü ABD başkanı olduğu dönemde Putin’le yakın ilişkiler kuran Trump çok önemli bir uyarıda bulundu. Trump, “Sıradaki çok daha kötü olabilir” dedi. Çünkü ABD’nin öncelikli hedefi Rusya’yı yenilgiye uğratmak değil, Putin’i devirmek. Rusya’da yönetim değişikliğini gerçekleştirmek. Trump, dostu Putin’i, “Birincisini atlattın ama ikincisini önleyemeyebilirsin” diye uyardı.

Trump’ı ciddiye almak gerekiyor.

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İKİNCİ DARBE UYARISI

Çünkü CIA’in Wagner’in darbe girişiminin istihbaratını 2 ay önceden aldığı ve ABD Başkanı’nı bilgilendirdiği söyleniyor. Putin’in haber alamadığı darbenin istihbaratını CIA alıyorsa siz onu, bu işin içinde bir CIA bağlantısı var, diye okuyabilirsiniz.

(…) Trump, “Sıradaki çok daha kötü olabilir” dedi. Bu demektir ki CIA ikinci darbeye hazırlanıyor.”