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Dünya Putin'e bir şok daha! Ukrayna askerleri kente girdi
Dünya

Putin'e bir şok daha! Ukrayna askerleri kente girdi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna askerlerinin Donetsk bölgesinde yer alan Liman şehrine girdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 17:39:00 -
Putin'e bir şok daha! Ukrayna askerleri kente girdi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna Hava Taarruz Kuvvetleri, Donetsk bölgesi Liman'a giriyor. Ukrayna ordusu, bugünün ve gelecekteki herhangi bir 'referandumda' belirleyici oya her zaman sahip olmuştur ve olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna askerlerinin Liman şehri tabelasına Ukrayna bayrağını astığını gösteren görüntü de paylaşıldı.

Sosyal medyadaki görüntülerde, Ukrayna güçlerinin Liman şehrine doğru ilerlediği, yol kenarlarında imha edilmiş çok sayıda Rus zırhlısı, Rus askerlerine ait cesetler olduğu, şehre giden bir köprünün yıkıldığı görülüyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Grubu Temsilcisi Sergey Çerevatiy, yaptığı açıklamada, "Gördüğünüz bilgi ve video doğru. Biz zaten Liman'dayız ama çatışmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı güçlerinin Liman'dan çekildiğini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı da "Kuşatma tehdidinin oluşması nedeniyle müttefik birlikler, Krasnıy Liman yerleşim biriminden daha avantajlı yerlere çekildi." açıklamasını yaptı.

Ukrayna Luhanks Bölge İdaresi Başkanı Sergiy Hayday, Liman şehrinde 5 bine yakın Rus askerinin kuşatıldığını ve Ukrayna güçlerinin şehirden çıkış yollarının neredeyse tamamını tuttuğunu söylemişti.

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