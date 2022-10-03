  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ASELSAN FIRAT-M60T tank: Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı! Stratejik öneme sahip

Yeni dolandırıcılık yöntemi peydah oldu! ‘Gördüğümde ben bile tedirgin oldum’

Eğer başarılı olunsaydı… ‘6-8 Ekim, Demirtaş’ın Öcalan’a darbe girişimiydi’

Mete Kakavan dün o takımın formasıyla maça gitti! Taraftarlar ayağa kalktı

Erdoğan önerdi! İsmi böyle değiştirilebilir

Çatıya güneş enerjisi kurdular! Şimdi elektrik satıyorlar... Kazandıkları para şaşkına çeviriyor

Elektrikli piyasası kızışıyor! TOGG rakiplerine fark attı

Türkiye’de sadece tek ilde yetişiyor! Gaza basıldı seri üretim başlıyor

Bakın hangi ülkeden gönderilmiş! Turgut Özal’a yazılan sır mektup ortaya çıktı

Terör destekçisi partiler kapatılsın
Dünya Putin'e bir şok daha! Rus güçlerinden geri alındı
Dünya

Putin'e bir şok daha! Rus güçlerinden geri alındı

Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde iki, Donetsk ve Harkiv bölgesinde de birer yerleşim birimini işgalci Rus güçlerinden geri aldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 17:42:00 - 2022-10-03 17:46:20
Putin'e bir şok daha! Rus güçlerinden geri alındı

Kiev makamlarından yapılan açıklamada, Herson bölgesindeki Miroliubivka ve Arkhanhelske yerleşim birimlerinin kontrolünün yeniden Ukrayna'nın eline geçtiği belirtildi.

Donetsk bölgesinde Torske köyünün, Harkiv bölgesinde de Borova köyünün Rus güçlerinden geri alındığı ifade edildi.

Ukrayna ordusu, dün Donetsk bölgesinde yer alan ve stratejik öneme sahip Liman şehrinde kontrolü sağlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23