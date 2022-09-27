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Dünya Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
Dünya

Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

Özel bankaların ardından kamu bankalarının da Rus ödeme sistemi Mir'den çıktığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 22:56:00 - 2022-09-27 22:57:16
Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

Kamu bankalarının, Rusya'nın yerel ödeme sistemi Mir uygulamasının kullanımını durdurdukları açıklandı. Amerikan Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi, Mir ödeme sistemini kullanan finansal kuruluşlara yaptırım uyarısı yapmıştı.

İş Bankası ve DenizBank, ajanslara yaptıkları açıklama ile Mir uygulamasının kullanımını durdurduklarını duyurmuştu.

İki özel bankanın ardından üç kamu bankası da Mir'den çıktıklarını duyurdu.

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