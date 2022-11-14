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Gündem Putin'den Türkiye'ye taziye mesajı: Teröre karşı işbirliğine hazırız
Gündem

Putin'den Türkiye'ye taziye mesajı: Teröre karşı işbirliğine hazırız

Rusya Lideri Vladimir Putin, Taksim'de meydana gelen alçak terör saldırısına ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, Türkiye ile teröre karşı işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 12:03:00 -
Putin'den Türkiye'ye taziye mesajı: Teröre karşı işbirliğine hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da meydana gelen patlamayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, Türkiye ile teröre karşı işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, mesajında, İstanbul’da meydana gelen trajik terör saldırısı nedeniyle taziyelerini sundu.

Kurbanların aileleri ve yakınlarına da desteklerini vurgulayan Putin, "Yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Terörün her çeşidi ve yapısıyla mücadelede, Türk ortaklarımızla mümkün olduğu kadar yakın işbirliğine hazır olduğumuzu yeniden teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bu pislik putin değilmi pyd yi suriyede savunan destekleyen ha amerika pkk ha putin pyd değişen ne
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