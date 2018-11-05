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Putin'den Ruslara önemli mesaj! 'Ülkenin kaderi...'

Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı açıklamada, "Ülkenin kaderi her zaman cesaret, birlik ve halkın iradesiyle belirlendi” dedi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 16:50
Putin'den Ruslara önemli mesaj! 'Ülkenin kaderi...'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulusal Birlik Günü’nde tarihin dönüm noktalarında ülkenin geleceğinin halkın cesareti, birliği ve iradesi tarafından belirlendiğini söyledi.

Putin yaptığı açıklamada, “Tarihimizde herkes için tek önemli amacın anavatanın geleceği ve kurtuluşu olduğu birçok dönüm noktasından geçtik. Ülkenin kaderi her zaman cesaret, birlik ve halkın iradesiyle belirlendi” dedi.

"Sevginin gücü azalmayacak"

“Halkın o zaman anavatanına gösterdiği ve çeşitli milletten insanları birleştiren sevginin gücü azalmayacak. Onlar huzursuzluk, çekişme ve ihanete son verdiler” diyen Putin, atalarının sergiledikleri örneklerin devletin egemenliğini koruma, barış ve uyumu koruma olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 16:50
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  3. Vladimir Putin
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