Putin’den nükleer gözdağı!

Rusya, sınırsız menzilli Burevestnik füzesinin testlerinin tamamlandığını bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip seyir füzesine ilişkin "dünyada başka hiç kimsenin sahip olmadığı eşsiz bir silah.” değerlendirmesinde bulundu ve "Burevestnik" ile gözdağı verdiği konuşmasında "nükleer gücümüz dünyanın en üst seviyesinde" dedi.

Rusya, nükleer enerjiyle çalışan 9M730 Burevestnik seyir füzesini başarıyla test etti. Moskova yönetimi, Burevestnik füzesinin “savunma sistemlerine yakalanmayacağını” ve füzenin en kısa sürede konuşlandırılma sürecine geçirileceğini açıkladı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e füzenin 21 Ekim’de gerçekleştirilen test sırasında 15 saat havada kaldığını ve 14 bin kilometre yol kat ettiğini bildirdi.

Gerasimov, füzenin nükleer enerjiyle uçtuğunu ve testin “çok uzun menzilli bir uçuş olması nedeniyle özel bir önem taşıdığını” vurguladı.

Gerasimov ayrıca, “Füze, tüm dikey ve yatay manevraları başarıyla gerçekleştirdi ve füze savunma sistemlerini atlatma kabiliyetini kanıtladı.” ifadesini kullandı.

Gerasimov, test ile ilgili şunları söyledi:

"Diğer denemelerden farkı, füzenin saatlerce uçmasıdır. Bu süre zarfında bu füze 14 bin kilometre mesafe kat etti. Nükleer enerjiyle çalışan bir fırlatma sistemine sahip. Burevestnik'in teknik özellikleri, her mesafeden yüksek koruma altındaki hedeflere garantili ulaşılmasına olanak sağlıyor. Ayrıca füze, uçuş sırasında öngörülen tüm dikey ve yatay manevraları gerçekleştirerek, füze savunma ve hava savunma sistemlerinden kaçma konusundaki yüksek kabiliyetlerini kanıtladı. 15 saat boyunca füze havada kaldı. Ancak bu sınır değil."

“YENİLMEZ FÜZE"

Rusya, NATO tarafından SSC-X-9 Skyfall olarak adlandırılan Burevestnik füzesinin, "neredeyse sınırsız menzili ve öngörülemez uçuş rotası" sayesinde mevcut ve gelecekteki tüm füze savunma sistemlerine karşı “yenilmez” olduğunu öne sürdü.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, askeri üniformasıyla, Rus ordusunun Ukrayna’da savaşan Müşterek Kuvvetler Birliğinin komuta merkezlerinden birini ziyaret ederek, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve çatışma bölgesindeki birliklerin komutanlarıyla toplantı yaptı.

Putin, üst düzey generaller ile bir araya geldiği komuta merkezinde “Bu, dünyada başka hiç kimsenin sahip olmadığı eşsiz bir silah.” açıklamasını yaptı.

Bazı Rus uzmanların bu silahın üretilemeyeceğini söylediğini hatırlatan Putin, “Önemli testlerin tamamlandığını söyleyebilirim. Konuşlandırılması için altyapısı hazırlanmalı.” dedi.

"NÜKLEER GÜCÜMÜZ EN ÜST SEVİYEDE"

Rusya’nın kara, deniz ve hava unsurlarını kapsayan stratejik nükleer kuvvetlerinin hazırlık testini yöneten Putin, "Nükleer gücümüz dünyanın en üst seviyesinde" dedi ve ülkesinin bu alanda diğer nükleer güce sahip ülkelerin çok önünde olduğunu söyledi.

Putin, Burevestnik seyir füzesine ilişkin “Bu, dünyada başka kimsede olmayan bir silah" ifadesini kullandı.