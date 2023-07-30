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Dünya Putin'den NATO'ya gözdağı: Çatışmaya hazırız
Dünya

Putin'den NATO'ya gözdağı: Çatışmaya hazırız

Yeniakit Publisher
2023-07-30 02:46:00 -
Putin'den NATO'ya gözdağı: Çatışmaya hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO ile Suriye’de yaşanılan gerilimlere değinerek, 'Birileri Rusya ve NATO arasında çatışma isterse biz hazırız' ifadesini kullanarak tansiyonu artırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’da gerçekleşen Rusya - Afrika zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Güncel konulara dair birçok soruyu cevaplayan Putin açıklamalarında ABD ve batılı ülkelere gözdağı vermeye devam etti. Bir gazetecinin, Rusya ile NATO arasında Suriye’de çatışmaya grime gibi bir olasılığının olup olmadığını sorması üzerine, “Bizde bir zamanlar Amerikan tarafının talebiyle bu çatışmaları önlemek için bir mekanizma kurduk. Bazı birim başkanları birbiriyle iletişim kuruyor ve yetki hakkı bulunuyordu. Herhangi bir kriz durumu istişare ediliyordu. Bu kimsenin çatışmayı istemediğini gösteriyordu. Ancak böyle bir çatışmayı birileri isterse biz hazırız” dedi. Rusya ve Afrika ilişkilerine de değinen Putin, “Genel olarak Afrika ülkelerinin bize karşı tutumları dostane ve olumlu. Bağımsızlık mücadelelerinde yaşananları herkes hatırlıyor” diyerek Afrika ülkeleri ile iyi ilişkilerin geçmişe dayandığını vurguladı. Putin ayrıca Afrika ülkeleri ile özellikle askeri alanda işbirlikleri yapmak istediklerini söyleyerek, “Afrika ülkeleri Rusya ile askeri-teknik alanda işbirliği yapmak istiyor. Afrikalı dostlarımız sadaka istemiyor. Onlarla ortak projeler hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

“Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerini reddetmiyoruz”

Açıklamalarında Ukrayna ile yaşadıkları çatışma ve yeni bir müzakere süreciyle ilgili düşüncelerini aktaran Putin, “Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerini reddetmiyoruz ve her iki tarafta da bir anlaşmaya varılması gerektiğini düşünüyoruz. Afrika’nın barış girişimi, Çin’inki kadar barışın temeli olabilir” diye konuştu. Buna karşı Ukrayna’nın taarruzlarına devam ettiğini de hatırlatan Putin, “Ukrayna ordusu saldırıdayken ateşkesi uygulamak zor” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın karşı taarruzlarına başladığı 4 Haziran tarihinden beri batılı ülkeler tarafından sağlanan silahların büyük çoğunluğunu imha ettiklerini belirten Putin, “Ukrayna 4 Haziran’dan bu yana 415 tank ve bin 300 zırhlı araç kaybetti. Bunların üçte ikisi yeni Batı yardımlarından oluşuyordu. Ukrayna cephesinde şimdilik ciddi bir değişiklik yok. Ukrayna’daki cephede düşman durduruldu ve her yerde püskürtüldü” şeklinde konuştu. Azov taburu komutanlarının Türkiye’den Ukrayna’ya iade edilmesini de yorumlayan Putin, “(Azov Taburu üyelerinin Türkiye’den Ukrayna’ya iadesi) Anlaşmalar vardı, başka yorum yapmayacağım” dedi.

Kaynak: AA
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